Cajero de Biggie baleado: detienen a cinco sospechosos de violentos asaltos perpetrados en Luque e Ypané

En total, son cinco los detenidos como sospechosos de dos violentos asaltos; uno en Luque, donde los asaltantes hirieron de un disparo de arma de fuego a un cajero de la cadena Biggie, y otro a una estación de servicios de Ypané.

Según explicó el subcomisario Alcides Britez, del Departamento de Investigaciones de Asunción, la banda de asaltantes estaba compuesta por siete personas, de las cuales, un grupo ingresaba a los locales comerciales simulando ser cliente, daba aviso a los otros, quienes ingresaban armados a los comercios para asaltarlos.

Además, utilizaron al menos dos vehículos con conductores, a fin de transportarse y escapar de los lugares afectados.

“Su modus operandi prácticamente sería actuar como precisamente a hacer tipo tarea de inteligencia primeramente, simulando ser clientes un grupito y el otro grupo mientras tanto a cuadras están esperando para recibir el aviso el aviso de parte de sus pares para poder cometer el hecho. Inclusive utilizaron dos vehículos, en total son siete personas, de las cuales aquí les tenemos a cinco que han participado directamente del hecho”, indicó.

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Detienen a sospechoso de balear a cajero de Biggie

Los intervinientes contaron que realizaron allanamientos en la ciudad de Luque, donde también consiguieron evidencias que vinculan a dos de los sospechosos que también estuvieron directamente vinculados en un robo grabado a una casa comercial de Ypané.

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Una de las evidencias es una escopeta, la cual fue utilizada durante este último atraco. Además del arma, incautaron un chaleco antibala con la inscripción de la Policía Nacional.

“Esta gente está utilizando en varios hechos donde inclusive simulan ser agentes de la Policía Nacional para cometer sus hechos”, señaló.

Precisó que aún hay dos sospechosos prófugos.

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Esto dijeron los detenidos

Entre los detenidos, habría una mujer, que simulaba ser pareja de uno de los sospechosos, con quien ingresaba a los locales a fin de hacer el trabajo de inteligencia descrito por los intervinientes.

Además, hay dos sospechosos que habrían actuado como choferes, ya que se utilizaron vehículos que estarían bajo su responsabilidad; sin embargo, estos dijeron en todo momento que alquilaron sus autos.

Uno de los conductores, que no cuenta con antecedentes, admitió que el auto blanco que estuvo en ambos asaltos era suyo, y si bien primero dijo que él mismo lo estaba operando como conductor de la plataforma Bolt durante el asalto de Luque, después lo negó y argumentó que lo alquiló por G. 200.000.

Otro de los conductores, que tampoco tiene antecedentes registrados, dijo que realizó al menos tres viajes a la pareja que supuestamente simulaba ser cliente de los locales comerciales para asaltarlos.

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“Yo solamente alquilé un vehículo, alquilo de otra persona el vehículo. Le hice varios viajes al señor, a su señora realmente, pues su señora tiene problema en la rodilla, de ese señor de amarillo, y después le hice unos cuantos viajes al señor, tres viajes en la semana le habré hecho. Me pagó bien realmente y después como nadie quiere entrar en Santa Ana, yo, como era mi amigo el señor, yo entré en Santa Ana para buscarle al señor sin problema. Y después alquilaron mi vehículo, mi supuesto mejor amigo alquiló mi vehículo por tres días y pasó lo que pasó. Yo no tengo nada que ver con Ypané, yo no puedo decir nada, pues no sé qué hicieron”, explicó.

El que sería el sospechoso de haber disparado al cajero del Biggie negó en todo momento que sea responsable del caso. El mismo tiene un antecedente por robo agravado del 2009. Dijo que trabaja de albañil con su familia y que el día de los asaltos estaba en su casa, comprando la cena para su hijo.