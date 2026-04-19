Imputan a cinco integrantes de una banda dedicada a asaltos de comercios en Central

Una investigación liderada por la fiscal Hermenegilda Cubilla, de la Unidad Penal n.º 2 (Barrial 7), bajo la coordinación de la fiscal adjunta Lourdes Samaniego, logró desarticular parte de una peligrosa organización criminal tras una serie de operativos en la compañía Itapuamí de Luque. Los detenidos están imputados por robo agravado y asociación criminal.

Los sospechosos fueron identificados como Carlos Joel Mitre Martínez (20), Mikaela Doldán (18), Christian Waldemar Osorio Aquino (40), señalado como el chofer del grupo, Sergio Enrique Gamarra Meza (35) y Hugo Javier Riveros Chamorro (37). Durante el procedimiento, otros miembros de la gavilla lograron evadir a la justicia saltando una muralla hacia una zona boscosa.

A la banda se le atribuye el asalto ocurrido la madrugada del pasado martes 14 de abril en un local de la cadena Biggie, en el barrio Santísima Trinidad. En dicha ocasión, los delincuentes balearon por la espalda al cajero Carlos Andrés Molinas (21) para alzarse con un millón de guaraníes y mercaderías.

Cámaras de seguridad fueron clave para identificar un automóvil Toyota Ractis color blanco, vehículo recurrente en varios golpes perpetrados por esta organización en distintos puntos de Asunción y el departamento Central.

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El último rastro de su violencia quedó registrado el viernes pasado, cuando cuatro de estos hombres, armados con escopetas y utilizando chalecos con la inscripción “Policía”, irrumpieron en el comercio “Santa Ana”. Tras reducir a las empleadas, huyeron con un botín de más de 7 millones de guaraníes.

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Ante la peligrosidad de los sujetos y la gravedad de los hechos, el Ministerio Público ha solicitado la prisión preventiva para todos los imputados mientras continúa la búsqueda de los prófugos.