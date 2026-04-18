Atacaban locales de Biggie en Asunción y pequeños comercios en ciudades de Central

Los detenidos por el violento asalto en Ypané fueron identificados como Carlos Joel Mitre Martínez (20), Mikaela Doldán (18) y Christian Waldemar Osorio Aquino (40), este último según los investigadores estaba actuando como chofer del automóvil Toyota Ractis blanco, que supuestamente es uno de los dos vehículos que esta gavilla utilizaba para movilizarse por diversas localidades del departamento Central y barrios de Asunción.

Igualmente, fueron capturados en el marco de la misma investigación Sergio Enrique Gamarra Meza (35) y Hugo Javier Riveros Chamorro (37), señalaron los fuentes de Investigaciones de Asunción.

En el sitio intervenido fueron encontrados una escopeta calibre 12, dos chalecos antibalas de color negro con el escudo de la Policía Nacional, vestimentas y mochilas cuyas características coinciden plenamente con las utilizadas durante el golpe investigado.

Los investigadores también confirmaron que varios otros miembros de la banda criminal lograron escapar de la propiedad tras saltar una la muralla y ganar una zona boscosa, debido a que el procedimiento fue ejecutado en el momento en que estaba cayendo la noche.

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De acuerdo con datos proveídos por los mismos investigadores, estos presuntos maleantes ya perpetraron varios golpes a locales de la cadena de supermercados Biggie en Asunción y en todos esos hechos utilizaron el mismo automóvil Toyota Ractis blanco, cuyas características ya fueron captadas y filmadas por cámaras de seguridad.

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Es más, los policías aseguran que estos supuestos maleantes fueron los que asaltaron en la madrugada del martes 14 de abril pasado el local de Biggie en el barrio Santísima Trinidad de Asunción, donde balearon en la espalda al cajero Carlos Adrés Molinas (21) y luego huyeron del sitio con G. 1.000.000 y algunas mercaderías.

En la mañana del viernes último, cuatro de estos maleantes armados con escopetas, chalecos antibalas con la inscripción Policía y con los rostros cubiertos irrumpieron al interior del comercio Santa Ana, donde redujeron a las empleadas y luego se apoderaron de un botín superior a los G. 7.000.000 y algunos objetos de valor que encontraron en las vitrinas, con los que escaparon del lugar.

Precisamente, el elemento que condujo a los investigadores a ubicar el presunto aguantadero fueron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, en las que se pudo observar al citado automóvil Ractis blanco merodeando el comercio horas.

Imágenes del auto facilitaron trabajo policial

También las cámaras de seguridad captaron el momento en que los criminales escaparon en el auto luego del atraco. Este dato fue compartido entre los agentes y estos con los informantes, quienes ya en horas de la tarde dieron la ubicación de la casa donde este vehículo era visto con frecuencia.

Los oficiales rodearon la propiedad ya cuando estaba cayendo la noche, lo que facilitó que algunos de los sospechosos pudieran escapar por la parte de atrás. Por la premura del caso la misma jueza Jenifer Insfrán de la ciudad de Luque se constituyó en el sitio para garantizar al accionar de las fuerzas de seguridad.