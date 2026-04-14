Video: así fue el asalto al local de Biggie donde balearon a un cajero

Imágenes de circuito cerrado de televisión (CCTV) registraron el momento en que dos delincuentes armados perpetraron un asalto esta madrugada en un local de Biggie Express, ubicado sobre la calle General Romero, a dos cuadras del Hospital Central del IPS. En el atraco, un joven cajero resultó con una herida de bala a la altura de la cintura.

Si bien las cámaras cuentan con buena definición, el ángulo no permite observar directamente el instante del disparo. Sin embargo, mediante los reflejos en superficies vidriadas, se logra reconstruir la cronología del suceso.

De acuerdo con las imágenes, a las 01:28 se observa al guardia de seguridad salir del local. Segundos después, vuelve a ingresar y se dirige a su puesto habitual.

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Reducen al personal, incluyendo al cajero herido

A las 01:29, uno de los delincuentes entra al comercio, desenfunda un arma de fuego y apunta directamente al guardia. Instantes más tarde, un segundo asaltante ingresa también armado.

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Ambos reducen al personal y obligan a un trabajador a abrir las cajas registradoras, mientras el guardia permanece bajo amenaza.

Dos momentos en que se presume ocurrió el disparo

El video plantea dudas sobre el instante exacto en que el cajero fue herido, ya que existen dos momentos clave.

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El primero ocurre a las 01:29, cuando el trabajador está abriendo una de las cajas. En ese instante, se lo ve caer mientras uno de los delincuentes le apunta. Desde ese momento, queda de rodillas, lo que hace presumir que allí pudo haber recibido el impacto.

El segundo momento se da a las 01:31, cuando uno de los asaltantes se acerca nuevamente al cajero. En las imágenes, el trabajador se toca la parte posterior del cuerpo, zona donde posteriormente se constató la herida, por lo que existe la posibilidad de que el disparo haya ocurrido en ese instante.

Tras concretar el robo, los asaltantes abandonan el local con el dinero sustraído.