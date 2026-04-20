Atacaron y robaron equipos del local de la ex Radio Ñanduti

Según informó el comisario Sabino López, de la Comisaría 6ª Metropolitana, la alerta se recibió a través del sistema 911 alrededor de las 16:50, cuando se activó una alarma en el local.

Al llegar al sitio, agentes policiales constataron que desconocidos ingresaron tras violentar puertas, aparentemente utilizando piedras, y se llevaron cuatro compresores de aire acondicionado.

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Investigación en curso

El jefe policial indicó que ya se activó el protocolo investigativo para identificar a los responsables. En ese marco, se analizan imágenes de circuito cerrado, tanto del local afectado como de viviendas y comercios cercanos.

Asimismo, no se descarta que los autores hayan realizado un reconocimiento previo del lugar, aprovechando que el edificio no se encontraba ocupado.

Sin vínculo confirmado con el superclásico

Si bien el hecho ocurrió en la previa del superclásico, la Policía considera que, en principio, no estaría directamente relacionado con el evento deportivo ni con el desplazamiento de hinchadas.

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No obstante, las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis mientras avanzan las diligencias para esclarecer el caso.

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Evidencias levantadas en el lugar

Personal técnico y de Criminalística acudió al sitio para el levantamiento de evidencias que permitan determinar la forma de ingreso y dar con los autores del hecho.

El caso fue caratulado como hurto agravado y continúa en etapa investigativa.