Esto dicen los abogados defensores de los seis procesados por disturbios en el clásico Olimpia-Cerro

La fiscala Soledad González confirmó que seis personas permanecen detenidas tras los disturbios registrados en el Superclásico entre Olimpia y Cerro Porteño y señaló que inicialmente se investigan tres hechos punibles, aunque no se descarta ampliar las imputaciones conforme avancen los análisis.

Estos hechos investigados son perturbación de la paz pública, resistencia y tentativa de lesión grave, ya que por lo menos una docena de personas resultaron con heridas, entre ellas, varios agentes de la Policía Nacional.

Según el abogado Gustavo Cabaña, que defiende a un hombre de 41 años que estaba con su hijo de 21 años cuando fue detenido, su cliente estuvo en la gradería con la hinchada del Club Cerro Porteño durante el partido y cuando empezaron los disturbios, bajó hacia la cancha, donde varios hinchas se lanzaron para escapar de las escaramuzas.

“La gente de la policía colocaron una escalera para que los hinchas puedan ingresar a la cancha para evitar que haya un aplastamiento por la cantidad de personas que había. Ellos comenzaron a ingresar a la cancha y ahí es donde él fue aprehendido dentro del campo de juego y luego remitido a la comisaría primera”, precisó.

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Detenidos tras disturbios en Olimpia-Cerro

Por su parte, el abogado Andrés Vera contó que representa a varios otros detenidos, quienes estaban escapando de un enfrentamiento entre hinchas y la Policía Nacional que se produjo en inmediaciones de la sede del canal 9.

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“Ya cuando ellos se estaban retirando del evento deportivo, ni siquiera fueron gente que entraban a la cancha, ya que no pudieron entrar. Al retirarse ya en inmediaciones del canal 9, ellos entraban en la calle Carlos Gómez a los efectos de salir de esa batalla campal que había. En ese momento se les aprehendió a cinco personas. Están por perturbación de la paz pública”, detalló.

Agregó que algunos de sus clientes son jóvenes de entre 20 y 29 años, la mayoría con trabajo, que se dedican a ser repartidores y son de varios barrios, como Sajonia, San Pablo y Lambaré, quienes ni siquiera se conocen entre ellos. Además, la fiscala del caso trata de encuadrar la causa en resistencia, ya que se resistieron al cateo de la Policía Nacional cuando fueron detenidos.

Tanto Vera, como Cabañas aseguraron que sus representados no pertenecen a la barra organizada, ya que eran simples espectadores que fueron detenidos por estar en la zona de los disturbios.