¿Qué reporta el Hospital de Barrio Obrero sobre los heridos del superclásico?

El doctor Adán GodoyE, director del hospital, señaló que entre siete y ocho personas fueron atendidas en el área de clínica médica por inhalación de gas lacrimógeno, tras los incidentes en el superclásico del fútbol paraguayo entre Cerro y Olimpia, que fue suspendido. Los pacientes llegaron en condición estable y sin complicaciones respiratorias severas, recibiendo oxígeno y medicación según necesidad.

En el servicio de ginecobstetricia, una mujer embarazada de 20 años, con 35 semanas de gestación, fue asistida tras exposición al gas. Tras los controles, incluido un estudio ecográfico, se confirmó que tanto la madre como el feto se encontraban en buen estado.

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Lesiones leves en el área de cirugía

En el sector de cirugía ingresaron al menos seis personas con heridas cortantes y contusas, en su mayoría superficiales. Los pacientes recibieron suturas, curaciones y analgesia, sin requerir intervenciones de mayor complejidad.

Asimismo, un joven de 20 años fue evaluado por una posible herida por arma de fuego. El paciente se encontraba estable y fue sometido a estudios de imágenes para determinar la naturaleza de la lesión, que también podría corresponder a un impacto de balín de goma.

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Sin casos graves ni fallecidos

Godoy aclaró que, hasta el momento del último reporte, no se registran pacientes en estado grave ni víctimas fatales en el hospital a causa de los disturbios.

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Tampoco se reportaron cuadros de politraumatismo, pérdida de conocimiento o lesiones en órganos vitales. En pediatría, solo se atendió a un menor con una herida cortante en la cabeza, que fue suturada sin complicaciones.

Informe aún preliminar

El director explicó que el balance total de atendidos será consolidado posteriormente, ya que el personal médico se encuentra abocado a la atención de pacientes.

No obstante, adelantó que los casos vinculados al evento no superarían la decena en cuanto a lesiones leves, mientras continúan llegando personas por otras patologías no relacionadas.