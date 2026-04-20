Balance policial se centra en la previa pese a incidentes que obligaron a suspender el juego

El enfrentamiento entre integrantes de la barra organizada de Cerro Porteño y fuerzas del orden en el interior del estadio marcó el punto crítico de la jornada, obligando a la suspensión del partido entre Olimpia y Cerro Porteño.

Los incidentes evidenciaron falencias en el dispositivo de seguridad, que no logró contener la violencia una vez iniciado el evento deportivo.

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Balance policial se centra en la previa

Pese a lo ocurrido durante el encuentro, la Policía Nacional destacó los resultados del Operativo Py’aguapy en su fase preventiva.

Según el reporte, 18 personas fueron trasladadas a comisarías por control de identidad y falta de documentos, mientras que seis quedaron detenidas, en su mayoría por perturbación de la paz pública.

Asimismo, se registraron 18 casos de alcotest positivo, además de intervenciones por tenencia de arma blanca y supuesta sustancia estupefaciente.

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Disturbios ya se registraban antes del inicio

De acuerdo con el subcomisario Blas Espínola, los primeros incidentes se produjeron en la zona de acceso a Gradería Norte, antes del inicio del partido, donde fueron aprehendidas varias personas.

Estos hechos fueron controlados inicialmente, aunque la situación escaló posteriormente dentro del estadio.

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Policías heridos y civiles asistidos

El operativo dejó además varios uniformados lesionados. El informe señala que nueve policías resultaron heridos durante los disturbios, de los cuales dos permanecen internados, mientras que otros fueron atendidos y dados de alta.

En cuanto a civiles, unas 15 personas fueron asistidas en el Hospital de Barrio Obrero con lesiones leves.