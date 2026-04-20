Superclásico: “Esperan que haya una tragedia mayor”, advierten vecinos del Defensores

Luego de los incidentes en el clásico del fútbol paraguayo entre Olimpia y Cerro Porteño, el domingo en el estadio Defensores del Chaco, vecinos que residen en los alrededores expresaron su angustia por la inseguridad que viven cada vez que se celebran allí encuentros de fútbol de mucha convocatoria.

Cuando se había jugado casi media hora del partido de ayer entre Olimpia y Cerro Porteño se produjo un enfrentamiento masivo entre hinchas de Cerro y la Policía en la Gradería Norte del estadio, ubicado en el barrio Sajonia de Asunción, que llevó a la suspensión del encuentro deportivo.

También se registraron varios incidentes en los alrededores del estadio.

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“Una vez más la violencia gana y el fútbol pierde, pierde el hincha verdadero que viene a alentar a su equipo, ganan los que generan violencia afuera y adentro del estadio”, lamentó Patricia Nieto, presidenta de una comisión de vecinos del estadio Defensores del Chaco, en conversación con ABC Color.

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“Los vecinos en todos los partidos vivimos hechos de violencia que son normalizados por las autoridades y los organizadores” de los eventos, subrayó Nieto.

“Están esperando que haya una tragedia mayor”

Más allá de los ocasionales enfrentamientos entre hinchas y la Policía o la detonación de bombas, la vecina señaló que las calles en la zona frecuentemente quedan bloqueadas por buses que trasladan a las hinchadas al estadio. “Si algún vecino tiene una emergencia médica no va a poder salir”, señaló.

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Señaló que los incidentes se producen no solo cuando se juegan clásicos en el Defensores, sino también en los partidos a los que solo las hinchadas de Olimpia o Cerro Porteño acuden en masa.

Nieto opinó que las autoridades no terminan de tomar en serio el problema y exigió que los vecinos sean incluidos en la planificación de los operativos de seguridad en torno a partidos importantes que se jueguen en el Defensores, además de la instalación de una mesa de trabajo para confeccionar un protocolo para la seguridad en eventos deportivos que se realicen en zonas urbanas densamente pobladas.

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“Probablemente (las autoridades) están esperando que haya una tragedia mayor”, lamentó.