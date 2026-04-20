Superclásico: Senad no descarta colaborar con la Policía en seguridad

El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, detalló hoy que la institución a su cargo no tiene inconvenientes en trabajar de manera coordinada con otras fuerzas de seguridad en el marco de eventos deportivos, esto luego de los incidentes del Superclásico ayer.

De igual manera, aclaró que el enfoque de la Senad no se concentra demasiado en este ámbito, aunque reiteró que totalmente abiertos a cooperar e intercambiar información ante situaciones extremas de inseguridad.

También señaló que la seguridad interna y la protección en eventos que movilizan multitudes es una prioridad que también requiere un esfuerzo interinstitucional, por lo que nuevamente sostuvo que una cooperación entre la Senad y la Policía es posible.

“Todos tenemos que estirar el carro juntos”, puntualizó.

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Investigaciones a barras

Por otra parte, Rachid también confirmó que hubo investigaciones previas que demuestran un vínculo directo entre miembros de las “barrabravas” y estructuras del narcotráfico.

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Sobre esto, mencionó casos donde se detectaron redes de distribución de sustancias como pasta base, cocaína y marihuana, esto también entre presuntos miembros de facciones criminales como el clan Rotela.

En el sentido de colaborar con las autoridades para controles y una mayor seguridad dentro de los eventos deportivos, el ministro también instó que los dirigentes deportivos no deben hacerse de los “ñembotavy”, ya que según él, en algunas ocasiones existe una relación entre los gerentes y las barras para demostraciones de fuerza, entradas o votos.

“(Los dirigentes) nos tienen que ayudar también; ellos están en terreno, manejan cierto tipo de información y manejan a esas masas”, subrayó.

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