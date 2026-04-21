Hurto en escuela de Itá: capturan a dos presuntos autores y recuperan notebooks

El procedimiento se realizó en la madrugada del lunes, luego de que un transeúnte alertara a la Policía sobre movimientos sospechosos en la Escuela Básica N° 982 San Isidro, ubicada en el kilómetro 6 de la ruta D027, en la compañía Calle Ybate, de Itá.

Según explicó el subcomisario Ignacio Noguera, de la Comisaría 34ª de Central, el aviso permitió que una patrulla acudiera de inmediato al lugar.

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Persecución y captura a pocos metros

Al llegar, los intervinientes constataron que la ventana de la dirección había sido violentada y que el interior del área administrativa se encontraba totalmente revuelto.

Tras un rastrillaje por la zona, los agentes ubicaron a dos sospechosos a unos 200 metros del sitio, quienes transportaban los objetos denunciados como hurtados, por lo que fueron aprehendidos.

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Equipos recuperados

Del poder de los detenidos se recuperaron cuatro notebooks, una tablet adaptada para personas no videntes, cargadores, una radio portátil y otros accesorios tecnológicos pertenecientes a la institución.

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Además, cámaras de circuito cerrado captaron el momento en que los sospechosos ingresaron al local y permanecieron dentro de la dirección.

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Uno de los detenidos cuenta con antecedentes

Los aprehendidos fueron identificados como Gustavo Javier Britez, de 26 años, y Osvaldo Daniel Irala Villalba, de 21 años.

De acuerdo con el informe policial, Britez cuenta con varios antecedentes, incluyendo robo, hurto agravado y un caso de robo con resultado de muerte registrado en años anteriores, mientras que su acompañante no posee antecedentes.

Investigación en curso

El hecho fue comunicado al Ministerio Público, que dispuso la detención de ambos y su comparecencia ante la unidad fiscal correspondiente.

Peritos de Criminalística realizaron la inspección técnica del lugar, mientras que los objetos recuperados serán remitidos como evidencias en el marco de la investigación.