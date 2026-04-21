Pelea entre adictos termina en la muerte, a puñaladas, de uno de ellos

La víctima de la muerte a puñaladas fue identificada como Lucas Martín Fretes Fleitas (24), con medidas alternativas a la prisión, en tanto que el detenido por el crimen fue Alcides Damián Rivas (25), también con problemas judiciales por varios hechos de hurto agravado y actualmente beneficiado con arresto domiciliario.

De acuerdo con el relato de los vecinos, Fretes y Rivas eran adictos al crack o chespi, por alguna razón se enemistaron y actualmente se venían amenazando de muerte, pese a que los familiares trataron de intervenir para limar las asperezas y terminar con el pleito, ambos rivales nunca llegaron a un acuerdo.

Finalmente, en la madrugada de hoy, ambos se encontraron sobre una de las calles de la fracción Mano Abierta, donde Fretes se llevó la peor parte, ya que sufrió un par de heridas, las que le causaron la muerte en cuestión de minutos.

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Tenía el arma homicida

Tras la denuncia del hecho y una vez terminado con los procedimientos del rigor, una patrulla encabezada por la misma jefa de la comisaría la 33 Central, comisario principal Elizabeth Palacios, ubicó y capturó al presunto homicida.

En poder de Rivas fue encontrado el arma homicida, un cuchillo de unos 30 centímetros de filo que fue entregado al Ministerio Público como evidencia.