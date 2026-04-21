Policiales
21 de abril de 2026 - 14:55

Pelea entre adictos termina en la muerte, a puñaladas, de uno de ellos

Alcides Damián Rivas, el presunto homicida fue detenido a unas cuantas cuadras del lugar del hecho, llevaba consigo un cuchillo de unos 30 centímetros de filo.
Alcides Damián Rivas, el presunto homicida fue detenido a unas cuantas cuadras del lugar del hecho, llevaba consigo un cuchillo de unos 30 centímetros de filo.

Un joven presumiblemente adicto a a ladroga fue muerto a puñaladas esta madrugada en plena calle de la fracción Manie Abierta de la compañía Posta Ybyraró, de la ciudad de Capiatá. Horas después el presunto autor fue detenido en posesión del arma homicida.

Por ABC Color

La víctima de la muerte a puñaladas fue identificada como Lucas Martín Fretes Fleitas (24), con medidas alternativas a la prisión, en tanto que el detenido por el crimen fue Alcides Damián Rivas (25), también con problemas judiciales por varios hechos de hurto agravado y actualmente beneficiado con arresto domiciliario.

La víctima fatal del ataque a puñaladas también tenía problemas juediciales, según la Policía.
La víctima fatal del ataque a puñaladas también tenía problemas juediciales, según la Policía.

De acuerdo con el relato de los vecinos, Fretes y Rivas eran adictos al crack o chespi, por alguna razón se enemistaron y actualmente se venían amenazando de muerte, pese a que los familiares trataron de intervenir para limar las asperezas y terminar con el pleito, ambos rivales nunca llegaron a un acuerdo.

El que sería el arma homicida también fue incautado durante el procedimiento efectuado por los efectivos de la comisaría 33 Central.
El que sería el arma homicida también fue incautado durante el procedimiento efectuado por los efectivos de la comisaría 33 Central.

Finalmente, en la madrugada de hoy, ambos se encontraron sobre una de las calles de la fracción Mano Abierta, donde Fretes se llevó la peor parte, ya que sufrió un par de heridas, las que le causaron la muerte en cuestión de minutos.

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Tenía el arma homicida

Tras la denuncia del hecho y una vez terminado con los procedimientos del rigor, una patrulla encabezada por la misma jefa de la comisaría la 33 Central, comisario principal Elizabeth Palacios, ubicó y capturó al presunto homicida.

En poder de Rivas fue encontrado el arma homicida, un cuchillo de unos 30 centímetros de filo que fue entregado al Ministerio Público como evidencia.