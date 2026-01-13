Policiales
13 de enero de 2026 - 05:56

Feminicidio en San Lorenzo: hombre habría matado a puñaladas a su expareja y a su hijastra

San Lorenzo feminicidio
Bomberos e investigadores de la Policía en el lugar del crimen, anoche en San Lorenzo.

Un hombre es señalado como el autor del asesinato con arma blanca de su expareja y su hijastra de 12 años, en un incidente ocurrido anoche en San Lorenzo. Un niño de 9 años, hijo del supuesto asesino, también fue herido, pero logró escapar. El presunto autor del crimen fue detenido.

Por ABC Color

Una mujer de 30 años y su hija de 12 años fueron asesinadas con arma blanca en horas de la noche del lunes en un inquilinato en el que se hospedaban en el barrio San José de la ciudad de San Lorenzo.

La Policía Nacional identificó a las víctimas como Johana Marie Villasanti (30 años) y su hija, una menor de 12 años, quienes fueron halladas sin signos de vida por bomberos.

Otro hijo de la mujer, de 9 años, recibió también varias heridas cortantes, pero logró escapar y acudió a una residencia de familiares suyos que se hallaba a pocas cuadras del lugar del crimen, quienes lo trasladaron al Hospital de Calle’i, de donde fue derivado al Hospital de Trauma, en Asunción.

El ataque habría ocurrido alrededor de las 22:00 y los investigadores señalan como supuesto autor a Luis Fernando Esquivel (28), expareja de la mujer, padrastro de la niña de 12 años y padre biológico del menor de 9.

Presunto autor fue capturado

San Lorenzo feminicidio
El supuesto autor del crimen fue detenido en Luque.

Esquivel fue detenido horas después, alrededor de las 4:00 de este martes, en la ciudad de Luque.

Según información recabada por la Policía, la relación entre el supuesto autor y su expareja habría culminado hace meses, pero el hombre seguía manteniendo contacto con la mujer y su hijo.

Esquivel supuestamente llegó ayer al inquilinato donde se hospedaba su expareja, pero esta no estaba en el sitio debido a que habría salido con su hija, por lo que el hombre quedó bebiendo con sus excuñados hasta que la mujer y su hija volvieron, tras lo cual los demás familiares se retiraron.

Cuando fue detenido en Luque, Esquivel tenía una herida cortante.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.