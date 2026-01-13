Feminicidio en San Lorenzo: hombre habría matado a puñaladas a su expareja y a su hijastra

Una mujer de 30 años y su hija de 12 años fueron asesinadas con arma blanca en horas de la noche del lunes en un inquilinato en el que se hospedaban en el barrio San José de la ciudad de San Lorenzo.

La Policía Nacional identificó a las víctimas como Johana Marie Villasanti (30 años) y su hija, una menor de 12 años, quienes fueron halladas sin signos de vida por bomberos.

Otro hijo de la mujer, de 9 años, recibió también varias heridas cortantes, pero logró escapar y acudió a una residencia de familiares suyos que se hallaba a pocas cuadras del lugar del crimen, quienes lo trasladaron al Hospital de Calle’i, de donde fue derivado al Hospital de Trauma, en Asunción.

El ataque habría ocurrido alrededor de las 22:00 y los investigadores señalan como supuesto autor a Luis Fernando Esquivel (28), expareja de la mujer, padrastro de la niña de 12 años y padre biológico del menor de 9.

Presunto autor fue capturado

Esquivel fue detenido horas después, alrededor de las 4:00 de este martes, en la ciudad de Luque.

Según información recabada por la Policía, la relación entre el supuesto autor y su expareja habría culminado hace meses, pero el hombre seguía manteniendo contacto con la mujer y su hijo.

Esquivel supuestamente llegó ayer al inquilinato donde se hospedaba su expareja, pero esta no estaba en el sitio debido a que habría salido con su hija, por lo que el hombre quedó bebiendo con sus excuñados hasta que la mujer y su hija volvieron, tras lo cual los demás familiares se retiraron.

Cuando fue detenido en Luque, Esquivel tenía una herida cortante.