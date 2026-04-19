Tres policías heridos en incidentes con hinchas de Cerro Porteño en el clásico

Reportes preliminares indican que tres agentes de la Policía Nacional sufrieron heridas en los incidentes que se registraron hoy en el estadio Defensores del Chaco entre agentes policiales antidisturbios e hinchas del club Cerro Porteño, mientras se disputaba el superclásico del fútbol paraguayo entre Cerro y Olimpia, que fue suspendido.

Los tres agentes heridos fueron trasladados al Hospital ‘Rigoberto Caballero’ de la Policía. Hasta el momento se desconocen detalles sobre su estado de salud o la gravedad de sus lesiones.

Los incidentes comenzaron cuando se habían disputado unos 30 minutos del encuentro deportivo.

Imágenes y videos capturados en el estadio muestran que la Policía realizó disparos con munición de goma y lanzó gas lacrimógeno contra los hinchas, muchos de los cuales acabaron lanzándose de la gradería al nivel del campo de juego.

Video: Incidentes en las gradas causaron suspensión de clásico Olimpia – Cerro

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Se desconoce hasta el momento el número de hinchas heridos.

Búsqueda de “responsables”

Luego de los incidentes, el comando institucional de la Policía Nacional se reunió en la Comandancia de la Policía.

Se reportó que hubo retrasos en el ingreso de los hinchas de Cerro, lo que habría dificultado la realización de los cateos.

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Luego de los incidentes, el Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que afirma que los agentes de la Policía actuaron “para reestablecer el orden y garantizar la seguridad” del público en el estadio.

El comunicado añade que “se encuentran en proceso de identificación los responsables, quienes serán puestos a disposición del Ministerio Público a fin de que reciban sanciones ejemplares y no vuelvan a ingresar a espectáculos deportivos”.