Confirman pena de 18 años de cárcel para mujer condenada por asesinato en Caacupé

El Tribunal ratificó la condena de 18 años de prisión impuesta a Pamela Beatriz Ramírez Coronel, declarada culpable del asesinato de su pareja, Fernando Tomás Alcaraz Mora. El hecho se registró en la madrugada del 18 de febrero de 2024 en el domicilio que compartían en la compañía Aquino Cañada de la ciudad de Caacupé.

La decisión fue emitida a través del “Acuerdo y Sentencia” identificado como causa Nº 1090/2024, firmado por los jueces Mirta Susana Granado Martínez, Carlos Aníbal Cabriza Ríos y Segundo Ibarra Benítez.

El tribunal consideró admisible el recurso de apelación especial presentado por la defensa técnica, aunque finalmente rechazó todos los puntos de cuestionamiento expuestos.

Con esta resolución, quedó firme la Sentencia Definitiva Nº 156 y su aclaratoria Nº 166, dictadas por el Tribunal de Sentencia de Cordillera, que había impuesto la pena de 18 años de privación de libertad por homicidio doloso, tipificado en el artículo 105, inciso 1º, del Código Penal, modificado por la Ley 7062/23, en concordancia con el artículo 29, inciso 1º.

La defensa, encabezada por el abogado Carlos Alberto Lesmo, había solicitado la nulidad del proceso alegando presuntas irregularidades, como la supuesta falta de declaración indagatoria dentro del plazo de 24 horas tras la detención, conforme al artículo 85 del Código Procesal Penal, además de observaciones sobre el acta fiscal.

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Sin embargo, esos planteamientos fueron descartados por el tribunal de alzada.

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Antecedentes del crimen

El caso corresponde a un presunto triángulo amoroso que terminó en tragedia, según la acusación sostenida por el Ministerio Público durante todo el proceso, a cargo de la fiscal Noelia Montaña.

Pamela Beatriz Ramírez Coronel, que en ese entonces tenía 20 años, habría agredido brutalmente a su pareja sentimental, Fernando Tomás Alcaraz Mora Vicente, sargento primero de la Fuerza Aérea Paraguaya de 24 años. Según la investigación, la joven lo golpeó en la cabeza con un tronco de madera, provocándole un traumatismo de cráneo que finalmente le causó la muerte.

Posteriormente, Carlos Enrique Monzón Domínguez, sargento camarada de la víctima y quien también habría sido pareja anterior de Ramírez, habría colaborado en la ocultación del hecho. De acuerdo con la acusación, ambos trasladaron el cuerpo unos 200 metros, lo quemaron junto con un colchón y el arma utilizada, además de esconder el celular y las zapatillas de la víctima.

En un primer momento, Ramírez dijo que se trató de un asalto, pero esa versión fue desmentida por evidencias forenses, testimonios, mensajes de WhatsApp y pruebas de luminol realizadas en su dormitorio.

Por otro lado, Monzón Domínguez fue condenado antes que Ramírez como cómplice por obstrucción a la investigación.

El juicio oral se desarrolló entre mayo y octubre de 2025 y culminó con la condena el 1 de octubre de ese año. La defensa apeló la sentencia, pero el Tribunal de Apelaciones la confirmó de manera definitiva.

Situación actual y consecuencias

Con la confirmación de la condena, Pamela Ramírez deberá cumplir la pena de forma efectiva en la penitenciaría de mujeres Buen Pastor. Además, el tribunal ordenó la revocación inmediata de las medidas sustitutivas y del arresto domiciliario que tenía.

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