Altos: imputado por el doble crimen de amazona y su pareja sigue prófugo

El Ministerio Público imputó por feminicidio y homicidio doloso a Víctor Manuel Cabrera Valiente, expareja de Jimena Colmán, por el ataque ocurrido en la ciudad de Altos, donde la joven de 23 años y su actual pareja, Celso Fabián López (29). Ambos fueron asesinados a balazos en su vivienda.

El fiscal Christian Benítez explicó que existen elementos de sospecha suficientes que ubican al imputado en la escena del crimen y permiten reconstruir su recorrido previo a los hechos.

Lea más: Rastrean al estanciero que mató a su ex y a su pareja en Altos

Cabrera Valiente permanece con paradero desconocido hasta la fecha. El fiscal confirmó que se manejan zonas donde podría estar oculto, pero evitó dar detalles para no entorpecer el operativo policial.

“Estamos aguardando confirmaciones para eventualmente solicitar órdenes de allanamiento”, indicó en contacto con ABC Cardinal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Seguimiento previo y reconstrucción del recorrido

Según el fiscal, la investigación logró determinar que Cabrera Valiente siguió a la pareja durante varias horas antes del ataque. Esta conclusión se obtuvo a partir del cruce de datos de antenas de telefonía, informes de las compañías telefónicas y declaraciones testificales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Altos: Fiscalía investiga crimen de conocida amazona y su pareja

“El itinerario del sindicado muestra que estuvo siguiendo a las víctimas cuando se encontraban con amigos en un bar cercano a su domicilio. Posteriormente, se dirigió hasta la vivienda, donde finalmente se produjeron los disparos”, señaló Benítez.

Testigos también afirmaron haber visto el vehículo del imputado en las inmediaciones del local gastronómico y luego cerca de la casa donde ocurrió el crimen.

El Ministerio Público atribuye al sospechoso la realización de cinco disparos de arma de fuego contra Jimena Colmán, que le causaron la muerte en el lugar, y dos disparos contra Celso Fabián López, quien también falleció a consecuencia de las heridas.

Denuncia previa y orden de alejamiento

El fiscal Benítez confirmó que Jimena Colmán denunció a su expareja el 9 de diciembre y solicitó una orden de alejamiento, la cual fue otorgada el 10 de diciembre por un Juzgado de Paz.

Lea más: Esto detalla la autopsia a amazona asesinada en Altos

Además, detalló que el 14 de diciembre, un día antes del crimen, el imputado habría ingresado sin permiso a la vivienda. En esa ocasión, amenazó a la pareja y rompió la puerta de una patada.

“Tenemos bien determinado el iter criminis. La premeditación y la secuencia de hechos están claramente establecidas”, afirmó el agente fiscal.