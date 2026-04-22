Detienen a presunto ladrón de autopartes en barrios Sajonia y Dr. Francia

Agentes de la Comisaría 1ª Metropolitana detuvieron a un hombre señalado como presunto autor de varios hurtos de autopartes registrados en los últimos días en los barrios Sajonia y Dr. Francia. El procedimiento se realizó ayer, alrededor de las 14:30, en la intersección de Río de la Plata y Patricio.

El detenido fue identificado como Gustavo Adolfo Acosta Domínguez (25), quien quedó a disposición de la Fiscalía.

De acuerdo con el informe policial, el procedimiento se inició tras una llamada al sistema 911. En el lugar, el denunciante mostró a los intervinientes imágenes de circuito cerrado en las que se observa a un hombre extrayendo una mochila del interior de un vehículo.

A través de esas imágenes, los agentes realizaron un rastrillaje por la zona y lograron ubicar al sospechoso, quien habría intentado darse a la fuga antes de ser detenido.

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Herramientas y autopartes en su poder

Durante la inspección, la Policía encontró en poder del detenido una mochila roja que contenía destornilladores, herramientas varias, un rollo de cable y un cargador de celular. Además, se hallaron algunas autopartes, que se presume fueron sustraídas en hechos recientes.

Según el subjefe de la comisaría mencionada, subcomisario Víctor Ovelar, las herramientas serían utilizadas para perpetrar los robos.

El jefe policial indicó que en los últimos días recibieron múltiples denuncias de hurto de autopartes en la zona, lo que generó preocupación entre los vecinos. Las características del detenido coincidirían con las registradas en varios de los hechos.

Intervención fiscal y situación del detenido

Ante la reiteración de los casos, los vecinos decidieron reforzar la vigilancia mediante cámaras de seguridad, lo que finalmente permitió identificar al sospechoso.

En un vídeo, se lo ve justamente al hoy detenido hurtando una mochila de la carrocería de un vehículo.

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El caso fue comunicado a la agente fiscal Andrea Vera, quien dispuso la remisión de las actuaciones policiales y que el aprehendido permanezca en la comisaría, a disposición del Ministerio Público.