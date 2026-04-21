Ñemby: persecución policial termina con un detenido y moto recuperada

Un operativo policial permitió recuperar una motocicleta robada y detener a un supuesto autor del hecho en la ciudad de Ñemby, durante la madrugada de este martes.

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 57 Central, en la zona de Cañadita, tras una alerta recibida a través del sistema 911.

El hecho ocurrió a las 05:20 sobre la Ruta PY01 y la avenida Cañadita, conforme el reporte policial.

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Detenido cuenta con antecedentes

El detenido fue identificado como Arnaldo Andrés Villalba Aliendre (18), quien cuenta con antecedentes penales y una restricción horaria vigente. Según el informe policial, el joven fue capturado luego de una persecución iniciada en San Antonio, con apoyo de otras comisarías y agentes del Grupo Lince.

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Durante el procedimiento, los intervinientes también incautaron el automóvil, que habría sido utilizado para perpetrar el robo.

De acuerdo con el jefe de Prevención de Central, José Santacruz, en el vehículo incautado circulaban cuatro delincuentes. Además, indicó que, según el detenido, el rodado sería alquilado y no de su propiedad.

El vehículo fue localizado en la vivienda del detenido, quien manifestó que los otros tres ocupantes descendieron a unos 300 metros del lugar antes de su llegada.

Víctima fue interceptada y amenazada con arma de fuego

La víctima, Roque Villalba, relató que fue interceptada por los delincuentes mientras se dirigía a buscar a su pareja. Según su testimonio, el automóvil le cerró el paso y fue amenazado con armas de fuego.

“Me dijeron que les dé mi moto o si no ahí me iban a disparar”, expresó. Además, señaló que recibió un golpe en la cabeza, pese a llevar casco.

Tras el robo, la víctima intentó seguir a los autores con otro vehículo, pero desistió y alertó a la Policía, que logró recuperar su biciclo.

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La motocicleta contaba con sistema de GPS, lo que facilitó su rápida localización y recuperación por parte de los intervinientes. El caso fue comunicado a la Fiscalía para el seguimiento de las investigaciones correspondientes.