Atrapan a presunto capo narco que surtía de marihuana a localidades de Argentina

Se trata de Rubén Justiniano Giménez Vargas (59), oriundo de San Cosme y Damián, quien según los investigadores lideraba una facción criminal con base en San Pedro del Paraná y que remesaba toneladas de marihuana prensada hacia los puertos clandestinos del Río de Plata.

De acuerdo con los agentes antidrogas, la estructura criminal utilizaba embarcaciones de mediano y gran porte para llevar la droga a través del río Paraná hasta los puertos clandestinos ubicados en la zona del Río de Plata.

Lea más: Agentes heridos en tiroteo con narcos en Itapúa

De esa forma, los narcos lograron inundar con marihuana de la mejor calidad gran parte del mercado de consumo de las ciudades como Rosario y Buenos Aires, en la Argentina. Igualmente contaban con camiones que hacían el mismo trabajo cruzando por las provincias de Misiones y Corrientes, lo que en su momento les generaba multimillonarias ganancias.

Las actividades de esta organización criminal fueron detectadas a inicios del 2017 por los agentes de Inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), quienes montaron una estrecha vigilancia a las actividades de los miembros de la banda.

Hirieron a cuatro agentes

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aparentemente, estos adquirían la droga en los departamentos del norte del país como San Pedro, Amambay y Concepción, luego lo llevaban en camiones hasta la zona de San Pedro del Paraná, donde lo cargaban en las embarcaciones, para finalmente surcar el Paraná hacia la Argentina.

En la madrugada del 14 de noviembre del 2017 uno de los envíos de la red mafiosa fue detectado en pleno cauce del río Paraná, frente a las costas de Carmen del Paraná. Los narcos cubrieron su huida a tiros, lo que dejó como resultado cuatro agentes heridos y la incautación de cuatro toneladas de la droga, que dejaron en una isla ubicada en medio del cauce.

Sin embargo, una vez que los narcos lograron alivianar las naves escaparon de la zona con otros 1.500 kilos de la hierba hacia el lado argentino. Tras esto, la misma organización criminal comenzó a utilizar avionetas para remesar las cargas hacia el vecino país.

También usaron avionetas

El 27 de abril del 2018, cinco meses después del tiroteo, agentes de la Senad efectuaron una serie de allanamientos en San Pedro del Paraná, donde capturaron a Ignacio Cubilla (43), quien era el jefe de operaciones de la estructura, y su primo Juan Vidal Cubilla Martínez (39), quien aparece como un gerente, el encargado de la compra, movilización y comercialización de toda la droga que enviaban al exterior.

En aquella operación también se logró identificar al supuestolíder de la estructura criminal Rubén Justiniano Giménez Vargas, quien finalmente fue capturado en la tarde del martes 21 de abril, cerca de su residencia en San Cosme y Damián.