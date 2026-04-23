“La emoción”: así se justificaron los detenidos por violencia en el Superclásico

El jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía, comisario Wilfrido Maldonado, informó que la investigación por los disturbios ocurridos durante el Superclásico sigue en curso y que, actualmente, hay 27 personas con orden de captura pendiente. Sin embargo, indicó que esta cifra podría aumentar a medida que avancen las pesquisas.

El comisario reveló además que los hinchas detenidos justificaron su conducta alegando que se dejaron “llevar por la emoción del momento”, aunque aclaró que se trata de acciones “reprochables desde todo punto de vista”.

Maldonado advirtió que el número de prófugos podría incrementarse conforme se analicen nuevas pruebas y evidencias vinculadas a los incidentes ocurridos en el Defensores.

En paralelo, señaló que uno de los casos más relevantes involucra a un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción, Nicolás Fariña. Agregó que deberá responder por los presuntos delitos de perturbación a la paz pública y lesión grave, tras agredir a un efectivo antidisturbios durante los enfrentamientos.

Lea más: Barrabrava y agente de PMT: detienen a funcionario implicado en incidentes del Superclásico

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Elementos policiales aún no recuperados

El comisario también indicó que aún no fue recuperada una tonfa perteneciente a un agente policial, aunque aseguró que ya fue identificado el hincha que la habría tomado durante los incidentes.

Según el informe policial, hasta el momento existen tres personas detenidas en el marco de la investigación. Entre ellas se encuentra el hombre que habría exhibido el escudo de un agente antidisturbios como “trofeo”, además del detenido anoche y el funcionario de la PMT.

Lea más: Detienen a otro hincha vinculado en la gresca durante el Superclásico

La Fiscalía, inicialmente, imputó a seis hinchas por perturbación a la paz pública ante los disturbios registrados en el evento deportivo.