Policiales
23 de abril de 2026 - 12:06

“La emoción”: así se justificaron los detenidos por violencia en el Superclásico

El agente de PMT Nicolas Fariña, vestido de uniforme, junto a Diego Isabelino Vera en camiseta de Cerro Porteño, tras ser detenidos por incidentes en el Superclásico.
El agente de PMT Nicolas Fariña, vestido de uniforme, junto a Diego Isabelino Vera en camiseta de Cerro Porteño, tras ser detenidos por incidentes en el Superclásico.

Los hinchas detenidos por los disturbios en el Superclásico justificaron su conducta alegando que se dejaron “llevar por la emoción del momento”, según comentó el comisario Wilfrido Maldonado. Precisó que, actualmente, son 27 los buscados por la Policía, aunque no descartó que la cifra aumente con el avance de las investigaciones.

Por ABC Color

El jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía, comisario Wilfrido Maldonado, informó que la investigación por los disturbios ocurridos durante el Superclásico sigue en curso y que, actualmente, hay 27 personas con orden de captura pendiente. Sin embargo, indicó que esta cifra podría aumentar a medida que avancen las pesquisas.

El comisario reveló además que los hinchas detenidos justificaron su conducta alegando que se dejaron “llevar por la emoción del momento”, aunque aclaró que se trata de acciones “reprochables desde todo punto de vista”.

Maldonado advirtió que el número de prófugos podría incrementarse conforme se analicen nuevas pruebas y evidencias vinculadas a los incidentes ocurridos en el Defensores.

En paralelo, señaló que uno de los casos más relevantes involucra a un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción, Nicolás Fariña. Agregó que deberá responder por los presuntos delitos de perturbación a la paz pública y lesión grave, tras agredir a un efectivo antidisturbios durante los enfrentamientos.

Hombre en uniforme de policía con expresión seria, frente a una pared con escudos de la Policía Nacional de Paraguay.
Un agente de la PMT de Asunción fue detenido tras agredir a un policía durante incidentes en el Superclásico suspendido. El arrestado fue identificado como Nicolás Guido Fariña Coluchi (37), quien fue detenido cuando se disponía a ingresar a su lugar de trabajo, en la base de la institución ubicada entre General Santos y Eusebio Ayala.

Lea más: Barrabrava y agente de PMT: detienen a funcionario implicado en incidentes del Superclásico

Elementos policiales aún no recuperados

El comisario también indicó que aún no fue recuperada una tonfa perteneciente a un agente policial, aunque aseguró que ya fue identificado el hincha que la habría tomado durante los incidentes.

Según el informe policial, hasta el momento existen tres personas detenidas en el marco de la investigación. Entre ellas se encuentra el hombre que habría exhibido el escudo de un agente antidisturbios como “trofeo”, además del detenido anoche y el funcionario de la PMT.

Uno de los barrabravas de Cerro Porteño exibe el escudo que fue despojado de un policía durante el superclásico Cerro Porteño Olimpia el domingo pasado.
Uno de los barrabravas de Cerro Porteño exibe el escudo que fue despojado de un policía durante el superclásico Cerro Porteño Olimpia el domingo pasado.

Lea más: Detienen a otro hincha vinculado en la gresca durante el Superclásico

La Fiscalía, inicialmente, imputó a seis hinchas por perturbación a la paz pública ante los disturbios registrados en el evento deportivo.

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