Policiales
17 de abril de 2026 - 08:41

Bus choca contra una camioneta en pleno centro de Asunción

Persona de espaldas con ropa deportiva oscura observa un ómnibus dañado contra un árbol en un entorno urbano al atardecer.
El percance solo dejó heridos.Gentileza, PMT

Esta madrugada, un ómnibus de la Línea 30 chocó con una camioneta en Juan E. O’Leary y Ayolas. Según datos iniciales, varios heridos leves fueron derivados a centros asistenciales de la zona.

Por ABC Color

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) confirmó esta madrugada que el percance vehicular registrado en pleno centro de Asunción no dejó heridos de gravedad ni fallecidos.

“Fue un transporte público de la Línea 30 con una camioneta; las personas implicadas fueron derivadas para atención médica”, detalló el director Rodrigo Delvalle.

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Hombre de pie dirigiendo el tráfico, autobús y vehículo dañado en una escena urbana. Dos hombres observan desde la acera.
La camioneta quedó destrozada tras el impacto.

Señaló que, luego del hecho, la PMT llevó temporalmente la camioneta al corralón, para despejar el tránsito.

Por el momento, se desconoce el número de heridos y las circunstancias exactas del choque.

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