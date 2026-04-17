Bus choca contra una camioneta en pleno centro de Asunción

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) confirmó esta madrugada que el percance vehicular registrado en pleno centro de Asunción no dejó heridos de gravedad ni fallecidos.
“Fue un transporte público de la Línea 30 con una camioneta; las personas implicadas fueron derivadas para atención médica”, detalló el director Rodrigo Delvalle.
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Señaló que, luego del hecho, la PMT llevó temporalmente la camioneta al corralón, para despejar el tránsito.
Por el momento, se desconoce el número de heridos y las circunstancias exactas del choque.
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