Video: PMT de Asunción bajo sumario tras romper espejo a conductor en caldeado incidente

Lo que empezó como un procedimiento de rutina de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), terminó en un conflicto a los gritos, con un retrovisor roto y acusaciones de pedidos de plata y video para las redes sociales. El hecho habría ocurrido el pasado viernes por la tarde, pero que recién trascendió este lunes.

El video viralizado aparentemente se grabó desde un celular de los ocupantes del vehículo afectado. En las imágenes se ve el momento de tensión donde el conductor exigía a los agentes que se identifiquen, algo que los uniformados habrían evitado.

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Según afirman en el video, los agentes intentaron detenerlos porque habrían pasado el semáforo en rojo. Supuestamente buscaron “coimear” para no anotar la supuesta infracción y que, en su procedimiento, uno de los agentes terminó rompiendo el espejo del rodado.

En el audiovisual se ve a los agentes y al conductor enfrentándose a gritos. El conductor tenía su retrovistor en mano mientras los agentes también tomar una actitud defensiva.

PMT dice que el agente fue apartado y el “rose” fue involuntario

Desde la redacción de ABC conversamos con Rodrigo Delvalle, director de la PMT de Asunción, para conocer la otra versión. Delvalle confirmó que tuvo conocimiento del hecho el mismo viernes. Tras lo ocurrido, el agente involucrado fue apartado de sus funciones y se le abrió un sumario administrativo para aclarar qué fue lo que realmente pasó.

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El director reconoció que hubo un daño material, pero lo calificó como un “rose involuntario” según el relato del oficial.

Un dato no menor es que, para evitar que el lío pase a mayores en ese momento, el propio agente de la PMT realizó una transferencia de dinero al conductor para resarcir el costo del espejo roto.

“Nosotros no vamos a apañar la falta de honestidad, vamos a ser tajantes”, aseguró Delvalle, aunque también adelantó que tienen videos donde se ve que el vehículo efectivamente habría pasado un semáforo en rojo y no se detuvo ante el pedido de los agentes.

Implementarán QR y cámaras corporales

Delvalle admitió que la falta de identificación de los agentes es un reclamo válido de la ciudadanía. Por eso, anunció que después de Semana Santa, todos los uniformes de la PMT contarán con un código QR. Al escanearlo, cualquier conductor podrá ver la foto, el nombre completo y la base del agente que lo está reteniendo.

Además, la municipalidad está en proceso de compra de las famosas “bodycams” o cámaras corporales. La idea es que todo procedimiento quede grabado para proteger al funcionario de falsas acusaciones como al ciudadano de los pedidos de coima.