Asuntos Internos indaga si hubo abusos en el procedimiento de captura de barrabrava

Servín, vinculado a la facción Comando de la hinchada azulgrana, era afanosamente buscado desde la tarde del último domingo, debido a que supuestamente fue uno de los responsables de los violentos enfrentamientos contra efectivos policiales registrados en la gradería del estadio Defensores del Chaco.

Los actos de extrema violencia perpetrados por los barras bravas obligaron a la suspensión del encuentro deportivo. En medio de los combates, los inadaptados derribaron y dejaron casi inconsciente a uno de los oficiales antimotines y luego le quitaron su escudo de protección.

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En medio de la batalla campal, el escudo con la inscripción “Policía” terminó en poder de Servín, quien levantó con las dos manos el elemento policial para exhibirlo como un trofeo de guerra. Luego desapareció entre las masas.

Desde la noche de ese domingo Servín era uno de los más buscados por la Policía, hasta que dos agentes del Grupo Lince lo ubicaron y capturaron sobre una avenida de la compañía Isla Bogado de Luque.

Imágenes viralizadas

En menos de cinco minutos se viralizaron las imágenes del sospechoso detenido en medio de los oficiales del Grupo Lince, quienes se burlaron del detenido ya que aparentemente este mostraba señales de susto y miedo al ser capturado.

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“Estás bien, ahora vas aguantar tu bronca como le hicieron a nuestro camarada; estás llorando, pero cuando están en público se hacen los guapos”, le dijo uno de los uniformados antes de tocarle la cabeza a Servín, gesto que muchos interpretaron como una palmada.

No hay elementos para sumario

Precisamente, la investigación abierta por la dirección de Asuntos Internos es para confirmar si hubo no abusos en el procedimiento de la detención y para confirmar si fue uno de los mismos intervinientes quien filmó y luego viralizó las imágenes del detenido, sin tener en cuenta la presunción de inocencia estipulada en la Constitución Nacional.

Sin embargo, fuentes de la misma dirección de Asuntos Internos confirmaron que hasta el momento no se encontraron elementos suficientes para abrir un sumario a los intervinientes y que lo más probable es que el caso termine sin mayores consecuencias.