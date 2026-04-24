Medidas más estrictas para los partidos de este viernes por el Apertura: esto dice la Policía

La Policía Nacional reportó cuáles son las medidas de seguridad a ser implementadas durante los encuentros deportivos programados para este viernes por el Torneo Apertura.

Para el encuentro entre Nacional y Recoleta, a las 17:45 en el estadio Arsenio Erico, se establece lo siguiente:

Se recomienda que los aficionados asistan con sus entradas nominales y la cédula de identidad.

Controles estrictos de los buses que serán utilizados por el grupo organizado de hinchas.

Realización de alcotest en los accesos.

También se prevé la utilización de la carpa de cateo.

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Cerro y Ameliano

Por otra parte, el partido entre Cerro Porteño y Sportivo Ameliano, a disputarse a las 20:00 en La Nueva Olla, será a puertas cerradas.

“Solo podrán ingresar las personas que se encuentran en la lista que envió cada club”, detalla la Policía.

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Tampoco se permitirá el desplazamiento de buses de grupo organizado de hinchas, ni la aglomeración en las inmediaciones de la cancha.

Estas medidas de seguridad se potencian tras los incidentes la semana pasada en el Superclásico que tuvo que ser suspendido.

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