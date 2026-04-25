Santiago Leguizamón: fue solamente una muerte física

Santiago Máximo Leguizamón Zaván tenía solo 41 años de edad cuando fue emboscado y acribillado a las 12:15 del viernes 26 de abril de 1991.

El sicariato se produjo en el lado paraguayo de la línea internacional, en pleno centro de Pedro Juan Caballero, aunque el periodista se dirigía al lado brasileño de la frontera, en Ponta Porã, para festejar en un restaurante el Día del Periodista.

Santiago Leguizamón manejaba un automóvil Nissan blanco, en el que transportaba a su inseparable amigo Baldomero Cabral, más conocido como Karapé, quien tenía 21 años.

Este último trabajaba para Santiago Leguizamón en la radio Mburucuyá 980 AM. Era el encargado de encender el transmisor, de cuidar la señal e incluso de hacer las cobranzas por publicidad.

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Santiago Leguizamón, además de ser el dueño de la radio, era uno de los periodistas más escuchados de la región. Trabajó como corresponsal de varios medios importantes de Asunción. Ya en esa época advertía que la frontera estaba siendo copada por el crimen organizado, tal como sigue hasta hoy.

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Santiago y Baldomero iban hablando sobre la revista Mburucuyá que publicaban cada mes. El primero se plagueaba porque había descubierto que andaban copiando su idea.

Repentinamente, cuando iban a alcanzar una rotonda en la que debían doblar para entrar a Brasil, apareció en frente otro coche que era manejado supuestamente por Braz Vaz de Moura, ya fallecido.

De este vehículo bajaron José Aparecido de Lima, alias Ze Lima, ya muerto, y José Francisco Araulho, alias Tiro Certo, quien también ya habría perecido.

Ze Lima y Tiro Certo dispararon una escopeta, una pistola y un revólver, según la información que manejaba la propia familia de Santiago Leguizamón.

Aunque ya estaba herido, Santiago llegó a hablar y le ordenó a su acompañante que corriera para salvarse. Momentos después, el periodista expiró, aún sentado en el volante.

Supuestamente, los mandates del crimen fueron los primos Luis Enrique Georges, alias Tulú, y Daniel Álvarez Georges, alias Danielito, quienes ya murieron. Eran incipientes jefes de la mafia fronteriza.

Tulú era el sobrino y Danielito era el hijo del entonces “padrino” de la frontera, Fahd Jamil Georges, quien aún vive y que tiene 84 años.

Fahd Jamil, aunque no sería el que ordenó el homicidio, sí habría sido el que autorizó el ataque, ya que era prácticamente el todopoderoso en la frontera.

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Santiago Leguizamón estaba casado con Ana María Margarita Morra, quien actualmente tiene 75 años.

Tuvieron cuatro hijos María Raquel, ahora de 49 años; Dante Ariel, de 48 años; Sebastián, de 46 años, y Fernando Javier, de 36 años.

El último reporte de Santiago Leguizamón

Esa mañana, horas antes de ser asesinado, Santiago Leguizamón emitió su último reporte desde la frontera y habló al aire con el recordado periodista Humberto Rubín, quien estaba en el estudio de radio Ñandutí 1020 AM de Asunción.

. “Te pido por favor que te cuides, Santiago”, le dijo Humberto.

- “¿Todavía querés que me cuide?”, preguntó Santiago.

. “Mucho más que antes ahora”, respondió Rubín.

- “¿Vos escuchaste algún dato importante por ahí?”, consultó Leguizamón.

. “Sí, sí”, le respondió Humberto.

- “Jajaja”, se rio Santiago.

. “No, no. No es para reír”, reclamó Humberto.

- “Hay dos clases de muerte, Humberto. Una es la muerte material. Y la otra es la muerte cuando uno abandonó la ética y la voluntad de trabajo. Muchas gracias. Buenos días”, se despidió Santiago.

Poco después, la misma emisora, radio Ñandutí 1020 AM, ya informó el homicidio de Santiago Leguizamón.

Su cuerpo fue traído en avión a la capital del país. La despedida fue simplemente multitudinaria.

Santiago tenía razón. Él murió solo físicamente, porque su legado sigue vivo hasta hoy día.

En el Día del Periodista, no solo se recuerda el trabajo de los comunicadores del Paraguay, sino también a uno de sus hombres más dignos.