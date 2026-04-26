Desbaratan banda que estafó 522 millones de guaraníes con ganado inexistente

La agente fiscal Gloria Marlene Florentín, de la Unidad Penal n.° 1, dio un paso decisivo en la desarticulación de una sofisticada estructura delictiva al imputar y ordenar la detención de cinco personas.

El grupo está siendo investigado por una estafa que asciende a 522.700.000 guaraníes, relacionada con la supuesta venta de ganado vacuno mediante engaños informáticos y asociación criminal.

El esquema, ejecutado entre el 20 y el 22 de abril de 2026, comenzó con un mensaje de WhatsApp. Un sospechoso, que se hacía pasar por corredor de seguros, contactó a un empleado de la víctima para ofrecer un lote de animales. Esta comunicación fue el primer eslabón de una cadena de contactos diseñada para dar una falsa sensación de seguridad.

Para cerrar el trato, los delincuentes enviaron fotos y videos de 76 desmamantes y 65 toretones que supuestamente se encontraban en una estancia en Yby Ya’u, departamento de Concepción.

Incluso, los estafadores permitieron que los interesados visitaran un establecimiento ganadero para verificar los animales, otorgando una fachada de total legalidad al proceso.

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La trampa se cerró el 22 de abril. Utilizando documentos presuntamente auténticos, los implicados convencieron a la víctima de que el lote pertenecía a varios dueños, por lo que el pago debía fraccionarse mediante transferencias bancarias a múltiples cuentas y distintas identidades.

Una vez que el dinero fue enviado, los supuestos vendedores cortaron la comunicación y comenzaron con evasivas. Al intentar retirar los animales, la víctima constató la amarga realidad: los datos proporcionados no correspondían a los verdaderos propietarios del ganado y había sido víctima de un montaje.

La investigación fiscal apunta a que los ahora imputados operaban como una estructura delictiva organizada, con roles definidos para la captación, el soporte técnico y el blanqueo del dinero.

Los delitos que se les atribuyen incluyen estafa, estafa mediante sistemas informáticos y asociación criminal.