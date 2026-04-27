Cae presunto asesino de un electricista de obra en Pedro Juan Caballero

El detenido por el asesinato del profesional en Pedro Juan Caballero fue identificado como Walter Ramón Duarte Espínola, mayor de edad, con antecedente por homicidio doloso en el 2022. Según fuentes policiales, Duarte estaba en libertad, pero con algunas medidas sustitutivas de prisión.

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El sospechoso fue sorprendido en plena calle por los agentes de Investigaciones cuando estaba al mando de una camioneta Fiat Strada blanca, también tenía en su poder dos teléfonos celulares, que fueron incautados.

De acuerdo con las averiguaciones efectuadas por los agentes, el electricista y Walter estaban enemistados desde hace unos meses.

Es más, según las fuentes, Walter venía amenazando de muerte al profesional, porque este supuestamente informó a la Policía una de sus presuntas actividades al margen de la ley.

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Néstor era el encargado de las instalaciones eléctricas de una obra que ya estaba en etapa de terminación en el barrio Jardín Aurora y al mediodía del jueves 16 de abril pasado, Walter aprovechó la hora del almuerzo para entrar al sitio y encarar a su rival.

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Así fue el crimen en Pedro Juan Caballero

Walter llegó hasta el lugar a bordo de una moto que dejó estacionada en la calle, luego se dirigió hasta la planta alta de la construcción donde se encontró con el Néstor, ambos conversaron por unos minutos, luego comenzaron a discutir y, finalmente, el sospechoso desenfundó una pistola y mató de 18 tiros a su rival.

Cuando el presunto asesino salió a la calle para escapar, su motocicleta tuvo un desperfecto mecánico y el motor no arrancó. En su apuro, el sospechoso dejó el biciclo en la calle y se vio obligado a escapar a pie del sitio.

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Desde ese momento, efectivos de Investigaciones comenzaron a rastrear al presunto asesino.

El trabajo de los agentes fue agilizado gracias a la aparición de un informante, quien dio la identidad del sospechoso y su presunta motivación para acabar con la vida del electricista Néstor Estanislao Torales Villasboa.