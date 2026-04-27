Este es el motivo del cambio del titular del BIMI, según el ministro de Defensa

El viernes se dio a conocer el cambio en el BIMI, en el que mediante un comunicado público el MDN informó que Andrés Bareiro Morínigo asumió en reemplazo de Carlos Casco.

Casco fue sumariado por la denuncia de que supuestamente se utilizó personal militar para trabajos caseros en una granja aledaña a la base del BIMI en Arroyito, Concepción, que sería de su propiedad, según trascendió.

Sin embargo, hoy el ministro de Defensa, Óscar González, confirmó que el sumario descartó la veracidad de esta denuncia y que el cambio obedece al deseo de mejorar las operaciones del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), tras el secuestro de Almir De Brum Da Silva, quien cumplió más de dos meses en cautiverio en manos del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

“No hay, no hubo ni hay ninguna guerra interna, así como he visto que salió en la prensa. No hay ninguna guerra, simplemente el comandante del CODI consideró pertinente el que asuma un nuevo comandante del Batallón de Inteligencia Militar, porque él necesita de mayores insumos de inteligencia para realizar las operaciones. Todos estamos preocupados por el secuestro. No existe ninguna animadversión contra nadie, al contrario, todo es con el ánimo de mejorar las operaciones del CODI”, detalló.

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Ministro cuenta con información positiva del secuestro

Insistió en que no existe absolutamente ningún indicio de que se haya utilizado al personal militar para trabajos particulares de una granja privada.

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“El sumario resultó que no encontró absolutamente nada que pueda incriminar al coronel Casco ni a otro personal del BIMI. Aclaro, no es ese motivo del cambio del coronel Casco. El motivo del cambio del coronel Casco es el pedido del comandante del CODI, el general Gaona que, como todos nosotros, está muy preocupado en tener buen resultado, sobre todo en el tema del secuestro”, reiteró.

Sobre la información de inteligencia que tienen respecto al secuestro de Almir, dijo que cuentan con “muchas cosas muy positivas”, pero que no se pueden dar a conocer, porque son datos de inteligencia que deben ser reservados para utilizarlos en operaciones. Detalló que los secuestradores hasta ahora no pidieron recompensa.

“No hay prueba de vida, pero lo que puede adelantarle también, como nunca tenemos muchas informaciones de inteligencia, muchos datos de inteligencia que a nosotros nos hace presumir que podríamos tener una solución favorable a este lamentable tema que estamos teniendo”, afirmó.