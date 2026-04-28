San Pedro del Paraná: Interpol detuvo a sexagenario sindicado por un caso de abuso sexual de su propia nieta

Agentes de la Oficina Regional en Itapúa de la Interpol informaron sobre la detención de un hombre de 65 años, que residía en San Pedro del Paraná, quien contaba con orden de captura internacional.

El operativo se desplegó en la tarde del lunes, a las 17:30, en el microcentro de la mencionada ciudad. Los intervinientes montaron vigilancia para dar con el paradero del hombre en la vía pública. Tras la detención, se descompensó, por lo que tuvo que ser llevado al Hospital Distrital de San Pedro del Paraná.

El sindicado es requerido por el Juzgado de Garantías Nº 3 de la localidad de Moreno, en la provincia de Buenos Aires (Argentina), por supuestos hechos de abuso sexual en menores, que datan de los años 2022 y 2025.

La orden de detención se cumplió en el marco del oficio 609-I del 22 de diciembre de 2025, de exhorto de detención con fines de extradición, firmado por la jueza especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía.

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La causa investigada

El detenido es investigado en el vecino país por “abuso sexual agravado por el acceso carnal por configurar un sometimiento gravemente ultrajante y por haber sido cometido por ascendiente en concurso ideal con corrupción de menores agravada”. El delito cuenta con una expectativa de pena privativa de libertad de 20 años.

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La víctima sería su propia nieta, según la denuncia. La denunciante refirió que los hechos se iniciaron cuando tenía 12 años y vivían en Argentina.

En primera instancia, el señalado habría cometido actos de tocamientos. La noche del 11 de septiembre de 2025, cuando tenía 14 años, el acceso carnal en el abuso sexual fue consumado frente a sus hermanos menores, según la denuncia.

El hombre fue remitido a la Comisaría Primera de Encarnación, a disposición del juzgado que iniciará el proceso de extradición.