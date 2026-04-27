Encarnación: Policía recupera motocicletas hurtadas que eran ofertadas en Marketplace

La Dirección de Policía de Prevención y Seguridad del Departamento de Itapúa informó sobre un procedimiento realizado el domingo 26 de abril, a las 16:00, en la vía pública del barrio Buena Vista de Encarnación, que culminó con la detención de un joven señalado como supuesto autor de hurto agravado de motocicletas.

El operativo se inició cuando agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía detectaron que partes de una motocicleta denunciada como hurtada estaban siendo ofrecidas en la plataforma “Marketplace” de Facebook.

Los investigadores coordinaron una compra simulada en la calle Próceres de Mayo y San Blas, donde el sospechoso trasladó los objetos desde su domicilio hasta la vereda. En ese momento, los agentes verificaron los números de chasis y confirmaron que se trataba del biciclo denunciado.

El procedimiento culminó con la detención de Walter Joel Fleitas Cáceres (18), domiciliado en el lugar. El padre del joven colaboró con la entrega voluntaria de más partes de la motocicleta, lo que permitió completar la recuperación de los objetos.

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Motocicleta hurtada

La motocicleta recuperada corresponde a una Motostar SK150-BR-NEW/2023, color blanco, propiedad de Jorge Diosnel Denis Bordón, quien había denunciado el hurto el 25 de marzo en la Comisaría Quinta de Encarnación. Además de las piezas del vehículo, se incautó otra motocicleta que contenía accesorios del biciclo sustraído, así como un teléfono celular perteneciente al aprehendido.

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La agente fiscal de la causa, Zulma Britos, dispuso el traslado del detenido a la Comisaría Primera de Encarnación, donde permanece a disposición del Ministerio Público. Los objetos incautados quedaron bajo resguardo policial.

El hurto de motocicletas en Paraguay es una problemática de seguridad creciente que afecta tanto a zonas urbanas como rurales, impulsada principalmente por el mercado negro de piezas.

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Motocicletas en Paraguay

En Paraguay, la motocicleta pasó a consolidarse como el vehículo de acceso por excelencia en los últimos años. Actualmente, el parque de motos, que ronda los 1,3 millones, representa casi el 40% del total de automotores matriculados (3,4 millones).

Según datos de la Dirección del Registro de Automotores de la Corte Suprema de Justicia, de los 3.372.896 vehículos matriculados a marzo de 2026 en Paraguay, las motos serían 1.291.831, más otras 740 que corresponden a motos antiguas.En el ámbito local, el departamento de Itapúa es el cuarto territorio con más motocicletas circulando, correspondiendo a 278.909. Este registro solo está por debajo de Asunción (540.908); Alto Paraná (579.091); y Central (1.014.585).

En Paraguay, la demanda se concentra en cilindradas bajas y medias porque el mercado es altamente sensible al precio. La moto se compra por funcionalidad más que por lujo. Representa movilidad rápida, economía de combustible y costos de reparación o mantenimiento previsibles.