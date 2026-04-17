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17 de abril de 2026 - 01:08

Video: bomberos controlan incendio en subestación de la ANDE en San Lorenzo

Durante la noche de ayer se registró un incendio en una subestación de la ANDE ubicada en San Lorenzo. Tras una intervención, los bomberos controlaron el fuego que se originó en un transformador.

Por ABC Color

Anoche en San Lorenzo, al igual que en Fernando de la Mora y algunas zonas de Luque hubo cortes de luz por un incendio registrado en la subestación de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Al respecto, el teniente Miguel Sosa, de la Séptima Compañía de Bomberos, confirmó que un transformador estaba ardiendo en el lugar, ya que su aceite habría estado en fuga.

Tras un combate de alta presión con agua para un “ataque directo”, se pudo apagar el fuego, ya que ante la altura del equipo era imposible utilizar extintores.

Entrada de la estación de la ANDE iluminada, con reja de seguridad y torres eléctricas al fondo en un cielo oscuro.
La estación de la ANDE en San Lorenzo registró un incendio durante la noche del jueves.

Subestación entró en protección

Otro punto que detalló el bombero es que los técnicos de la ANDE precisaron que ante el incendio, la subestación entró en un modo de protección que corta el suministro de energía eléctrica, algo que también permitió a los combatientes actuar y controlar la situación, pero a oscuras.

Bombero con chaqueta de C.B.V.P. apunta una manguera hacia un incendio en un entorno industrial oscuro y lleno de humo.
Un bombero de la C.B.V.P. lucha contra un incendio en la estación de la ANDE en San Lorenzo.

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