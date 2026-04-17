Video: bomberos controlan incendio en subestación de la ANDE en San Lorenzo

Anoche en San Lorenzo, al igual que en Fernando de la Mora y algunas zonas de Luque hubo cortes de luz por un incendio registrado en la subestación de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Al respecto, el teniente Miguel Sosa, de la Séptima Compañía de Bomberos, confirmó que un transformador estaba ardiendo en el lugar, ya que su aceite habría estado en fuga.

Tras un combate de alta presión con agua para un “ataque directo”, se pudo apagar el fuego, ya que ante la altura del equipo era imposible utilizar extintores.

Subestación entró en protección

Otro punto que detalló el bombero es que los técnicos de la ANDE precisaron que ante el incendio, la subestación entró en un modo de protección que corta el suministro de energía eléctrica, algo que también permitió a los combatientes actuar y controlar la situación, pero a oscuras.

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