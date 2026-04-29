Allanamientos en Bañado Sur: cae sospechoso de asesinato de policía en 2023

El Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, ejecutó seis allanamientos simultáneos en la zona de Cateura. El procedimiento, que apuntaba a desarmar estructuras de narcomenudeo, resultó en la captura de Rodney Ríos, señalado como el cabecilla de un grupo criminal que mantenía el control territorial.

Lo que más sorprendió a los intervinientes fue el nivel de sofisticación con el que operaba Ríos. El comisario Rolando Benítez, director de Crimen Organizado,detalló que el sospechoso contaba con una sala de monitoreo de alta tecnología, comparada por las autoridades con el sistema de emergencias 911.

“Controlaba todo el movimiento alrededor de su casa hasta 300 metros aproximadamente. Eso le permitía ser alertado de la presencia policial en las cercanías”, explicó el jefe policial.

Sin embargo, pese a contar con esta ventaja táctica y de intentar huir al momento de la intervención, Ríos fue reducido gracias al anillo de vigilancia montado previamente por la División de Inteligencia.

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Evidencias incautadas y más detenidos

Además de Rodney Ríos, otras cuatro personas fueron aprehendidas, todas bajo sospecha de integrar la red de microtráfico local. Entre los elementos incautados se encuentran: sustancias estupefacientes listas para su comercialización, armas de fuego y celulares; además del DVR del sistema de cámaras, que podría ser clave para la investigación.

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Vinculado al asesinato de un policía

La detención de Rodney Ríos no solo representa un alivio para el combate al tráfico de drogas, sino también un avance en la Justicia, ya que según los registros policiales, Ríos está sindicado como uno de los responsables del asesinato del suboficial inspector Benito Javier Báez Figueredo en agosto de 2023.

La víctima había ido fue en compañía de su esposa hasta la cancha “Siembra”, cerca del vertedero Cateura, para entregar un manojo de llaves a una sobrina que participaba de un torneo de fútbol en el sito. Báez bajó de su auto, entregó las llaves y cuando se disponía a regresar a su vehículo, un desconocido le disparó tres tiros por la espalda, los que le causaron la muerte en cuestión de minutos.

Respecto a la estructura de la organización, el comisario evitó hablar de “clanes”, pero confirmó que se trata de grupos que disputan violentamente el territorio y que podrían tener vínculos estrechos con facciones de barrabravas.

Los cinco detenidos y las evidencias recolectadas fueron trasladados a la base del Departamento Antinarcóticos, quedando a disposición de la justicia bajo el marco del Plan SUMAR, iniciativa orientada a reducir el consumo y la oferta de drogas en zonas vulnerables.

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