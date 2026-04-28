Fiscalía pide prisión de la novia del bombero asesinado en San Antonio

La fiscala Soledad Quiñónez pidió la prisión preventiva de Rocío Gianina Rojas Pérez (30), quien ya fue imputada en el marco de la causa abierta por la supuesta comisión de los hechos punibles de homicidio doloso y omisión de auxilio.

Este proceso se da en prosecución de la investigación iniciada tras la muerte a balazos del joven bombero y guardia de seguridad Abel Antonio Duarte Núñez (21). El fatal ataque se registró en la localidad de San Antonio el domingo 26 de abril pasado frente a una pizzería ubicada en el barrio San Francisco.

La sospechosa, quien era la novia del fallecido, declaró que tres motocicletas con dos ocupantes cada uno llegaron al lugar, agredieron y posteriormente dispararon a su pareja, quien es ese momento trabajaba como guardia.

Sin embargo, otros testigos declararon que los que perpetraron el ataque armado fueron dos sujetos que llegaron a bordo de una motocicleta, por lo que por sus contradicciones, se solicitó su detención. Según datos de la Fiscalía, los testigos señalaron que los atacantes preguntaron a la víctima si era Abel Duarte, y cuando este respondió que sí, sacaron el arma y lo dispararon a quemarropa.

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