Condenado por la violación en un club social pasaría mañana a la cárcel Esperanza

Rodrigo Daniel Renaut Alegría, condenado por violación, fue capturado ayer de mañana por policías del Departamento de Búsqueda de Prófugos en un allanamiento a su casa del barrio Laguna Grande de la ciudad de San Lorenzo, departamento Central.

El joven se halla depositado en el Departamento Judicial, con asiento en el barrio Tacumbú de Asunción.

Recién mañana sería remitido a la cárcel Unidad Penal Industrial Esperanza (UPIE), situada justamente detrás de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, tal como establece la resolución emitida hoy por la jueza de Ejecución Sandra Noelia Kirchhofer González, titular del Juzgado de Ejecución Penal N° 4 de la Capital.

El documento judicial recuerda que Renaut fue condenado a 5 años y 6 meses de cárcel por el hecho punible de coacción sexual y violación.

Fallo condenatorio que fue confirmado por la Corte

El fallo fue dictado el 11 de octubre de 2017 por un Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Juan Carlos Zárate Pastor, Cynthia Paola Lovera Brítez y Héctor Luis Capurro Radice.

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Esa sentencia fue ratificada el 9 de julio de 2020 por un Tribunal de Apelaciones de la Niñez y la Adolescencia y confirmada el 24 de noviembre de 2021 por la propia Corte Suprema de Justicia, que rechazó un recurso extraordinario de casación.

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El 14 de julio de 2022, la jueza Kirchhofer revocó las medidas alternativas a la prisión que tenía Renaut y ordenó la captura del condenado, pero este ya nunca más se presentó ante la Justicia.

Prófugo hace cuatro años

En 2023, 2024, 2025 e incluso ahora en 2026, la misma jueza Kirchhofer reiteró la orden de captura contra Renaut, pero el violador siguió prófugo.

Finalmente, ayer 28 de abril se ejecutó el allanamiento solicitado por la fiscala Diana Andrea Burgos Fretes, en el que sí ya fue capturado el condenado.

Ahora, descontando los 1 año, 9 meses y 23 días que Renaut ya estuvo preso, mayormente en arresto domiciliario, el violador completará su condena el 5 de enero de 2030, aunque tendrá derecho a solicitar su libertad condicional a partir del 5 de marzo de 2028.

Durante una fiesta de cumpleaños

Rodrigo Daniel Renaut Alegría, cuando esonde 15 años de edad, violó a otra adolescente de la misma edad durante una fiesta de cumpleaños que se celebraba en el conocido club Centenario de Asunción.

Inicialmente, fueron procesados también otros tres adolescentes (dos varones y una mujer), pero estos fueron después sobreseídos.

Al final, Renaut fue el único condenado. El caso generó una gran repercusión en su momento.

De hecho, el sentenciado pisará la cárcel recién ahora, 14 años después de que sucediera el caso.