Deudas impagas entres narcos serían el móvil del doble sicariato registrado en Villa Ygatimí

Durante la megaoperación comandada por autoridades de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) con el apoyo de la fuerzas militares, también fue abatido Sergio Daniel González Aguilera (25), quien iba como encargado del convoy de 19 vehículos, tres de ellos camiones de gran porte, 14 camionetas de alta gama y dos automóviles que transportaban la droga con destino a Saltos del Guairá, capital del departamento de Canindeyú.

Precisamente Sergio Daniel era primo hermano de Jorge y Gabriel, estos últimos asesinados en la bodega de Ko’ê Porã. Durante este ataque también resultó herido otro miembro del clan familiar identificado como Fabio González López (37).

De acuerdo con datos proveídos por los investigadores, los 88.991 kilos de marihuana prensada, incautada el 3 de diciembre pasado pertenecía a varios productores y acopiadores de la droga que operan entre Villa Ygatimí, Britez Cué e Yby Pytá.

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Supuestamente estos patrones que operan bajo el amparo del capo narco prófugo Felipe Santiago Acosta Riveros, alías Macho, fueron alertados de que en los primeros días del mes de diciembre, que los organismos de seguridad iban a relajar los controles por lo que decidieron juntar todas sus cargas de marihuana y enviarlas de una vez hacia los puertos clandestinos, ubicados en la ribera del río Paraná, en la zona de Saltos del Guairá.

Estos pequeños atracaderos clandestinos históricamente fueron utilizados por traficantes de cigarrillos y marihuana para eludir a las autoridades,de manera a enviar sus mercaderías hacia territorio brasileño, donde tienen en mayor mercado de ventas de la región.

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Traficantes cayeron en una celada

Sin embargo, ahora se presume que los patrones de la producción y acopio de la droga que operaban en aquellas tres localidades mencionadas cayeron en una celada, presumiblemente preparada por los mismos agentes antidrogas, ya que en el momento en que el convoy se estaba acercando a su destino fue interceptado por los uniformados.

Sergio, quien aparentemente dirigía el operativo circulaba a bordo de una camioneta y estaba armado con un fusil de asalto, al verse acorralado, intentó abrirse paso a tiros lo que generó un enfrentamiento con militares y terminó muerto en el lugar.

Esto generó un desbande de los vehículos que traían la droga y en medio de la confusión, la mayoría de los choferes escapó pese a que estaban prácticamente rodeados por los militares-Conforme a los datos oficiales solo tres fueron detenidos y procesados.

Narcos quedaron endeudados

De acuerdo con los antidrogas Jorge, Gabriel, Fabio y Sergio formaban parte del grupo de productores que iba a aprovechar el momento para enviar toda la droga que lograron cosechar en los últimos meses del 2025 al otro lado de frontera.

Con esta operación los narcos iban a generar una importante ganancia para pagar sus deudas y obtener un buen beneficio de forma a iniciar el próximo cultivo. Pero a causa de la megaincautación, todos ellos quedaron endeudados y sin recursos para poder reponerse en un corto plazo.

Lo peor del caso es que ni siquiera pueden recibir el auxilio de Macho, cuyos movimientos en la región están muy restringidos por la militarización del departamento.

Amenazas

Supuestamente, las víctimas del último atentado ya estaban recibiendo amenazas para que honren sus deudas, y finalmente en la noche del domingo fueron asesinadas a tiros por un solitario matón a sueldo que llegó hasta ellos.

Lamentablemente, Jorge y Gabriel serían solo dos de una larga lista de objetivos, por lo que se sospecha que en los próximos días habría más ataques contra productores de marihuana en Canindeyú, siempre según la Policía.