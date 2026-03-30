Yaguarón: Tres detenidos con pedido de prisión preventiva por violencia familiar

En el primer caso de violencia familiar, la imputada fue identificada como Myrian Rosalba Román, de 48 años de edad. El hecho habría ocurrido el 21 de diciembre de 2025 en la compañía Cerro Guy de este distrito, cuando la ahora detenida se presentó en la casa de su madre y habría agredido a su hermana Virginia Espinoza, mayor de edad.

La discusión se originó porque la agresora se negaba a atender a su madre enferma y postrada en cama, además no quiso realizar el relevamiento de turnos con su hermana para el cuidado de la anciana. En un momento dado, Myrian habría agarrado del cuello a Virginia, quien se encontraba al cuidado de la madre, empujándola luego contra la pared y agrediéndola a la altura de la boca, causándole lesiones en la dentadura (“pieza dentaria desplazada de su posición anatómica, herida gingival con estigmas de sangrado”).

A raíz de un forcejeo, la víctima logró zafarse de su agresora, escapando hasta su domicilio donde fue auxiliada por familiares y trasladada al Centro de Salud local. La pericia psicológica determinó que presenta “daños psicológicos compatibles con el hecho denunciado”.

Agresión por celos

El segundo caso involucra a Eriberto Araujo Alves, de 47 años. El hecho ocurrió el pasado 10 de marzo de 2026 en el barrio San José de este distrito, donde resultó víctima Liliana Yamile Salinas Bedoya, de 24 años de edad.

Según la denuncia, la víctima se encontraba con su hija en brazos cuando fue agredida físicamente con golpes de puño a la altura del hombro y cabeza. Posteriormente, el agresor habría tomado a la mujer del cuello, maltratándola verbalmente.

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La víctima fue evaluada por la psicóloga del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público, licenciada Bella Ferreira, cuyo informe concluyó que presenta daños psicológicos compatibles con el hecho denunciado. En la evaluación, Salinas Bedoya manifestó que “la primera vez que me agredió verbalmente fue cuando hice mi denuncia en noviembre del 2025, se puso celoso y me amenazó. Es muy celoso. Me había amenazado de muerte, se enojó porque fui sola a la colación de su hija. Solo la menor es de él, va a cumplir tres años”.

Ante estos indicios, el fiscal solicitó seis meses de plazo para presentar la acusación contra el procesado, considerando necesaria la prisión preventiva.

Amenazó en matar a todos

El tercer hecho corresponde a Jorge Luis Estigarribia, de 39 años, domiciliado en la compañía Saguazú de este municipio. El hecho ocurrió el 1 de febrero de 2026 en el interior de su vivienda, donde habría maltratado verbalmente a su pareja sentimental Silvia Liliana Cuenca Paredes, de 39 años, quien se encontraba en compañía de sus dos hijos: uno de 6 años (hijo del agresor) y otro de 17 años (hijo de la víctima).

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El agresor habría amenazado con matar a todos y luego suicidarse, para posteriormente arrojarle su teléfono celular al pecho de la víctima e intentar asfixiarla, lanzándola contra la pared. Seguidamente, habría intentado asfixiar con las manos en el cuello a su hijo menor de 6 años, causándole una lesión inflamatoria en dicha zona, para luego tratar de arrojarlo por la ventana.

La madre defendió a su hijo para que el agresor lo suelte. Todo ocurrió en el interior de una pieza donde el hombre los mantuvo encerrados, hasta que el hijo de 17 años abrió a patadas la puerta, momento en que la mujer tomó la llave y abrió, permitiendo que el agresor huyera del lugar.

La víctima realizó la denuncia correspondiente, se libró orden de captura que se concretó este fin de semana. El imputado ya fue formalizado y también tiene pedido de prisión preventiva ante el Juzgado de Garantía de Paraguarí, a cargo de la magistrada Digna Ocampos.