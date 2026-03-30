Revelan cuál es el delito más denunciado durante la Semana Santa

Un análisis de la Oficina de Estadísticas del Ministerio Público sobre los hechos delictivos en la Semana Santa revela un incremento sostenido de denuncias entre 2024 y 2025 durante el periodo comprendido entre el martes santo y el domingo de resurrección.

Según el Observatorio institucional, el aumento responde a factores como la mayor circulación de personas en todo el país, el incremento del consumo de alcohol y la concentración en sitios turísticos, condiciones que elevan el riesgo de hechos delictivos y accidentes.

La violencia familiar se mantiene como el hecho punible más denunciado, con 1.281 casos en ambos años analizados. Los picos se registran especialmente los jueves, sábados santos y el domingo de pascua.

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Hurtos y robos se intensifican por viviendas vacías

Los delitos contra la propiedad ocupan los siguientes lugares en la clasificación. El hurto suma 958 denuncias y el hurto agravado alcanza 909 casos, con mayor incidencia entre martes, miércoles y domingo de resurrección.

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El robo agravado registra 233 denuncias y el robo simple 145, también concentrados en días de mayor desplazamiento.

La desocupación temporal de viviendas y la alta afluencia en espacios públicos facilitan estos hechos, según la Fiscalía.

Delitos en el tránsito y estafas también crecen

La exposición a peligro en el tránsito terrestre acumula 311 denuncias, con picos entre miércoles y domingo. Las lesiones culposas suman 216 casos, lo que refleja el impacto de los accidentes viales en estos días.

Las estafas, por su parte, alcanzan 290 denuncias, principalmente entre martes, miércoles y sábado santos.

Casos sensibles: abuso infantil y deberes legales

El abuso sexual en niños registra 76 denuncias en el periodo analizado, con mayor frecuencia entre martes y jueves santos. Este dato representa un promedio de 13 casos por día.

Otros hechos incluyen la violación del deber del cuidado con 65 casos y el incumplimiento del deber legal alimentario, que en 2024 sumó 59 denuncias, concentradas en el martes santo.

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Zonas con mayor incidencia

Asunción, los departamentos Central, Alto Paraná, Itapúa y Cordillera concentran la mayor cantidad de denuncias durante la Semana Santa.

Asimismo, el abigeato presenta un patrón diferente, con 144 casos focalizados en zonas rurales como Concepción, San Pedro, Caaguazú, Caazapá, Paraguarí y Presidente Hayes.