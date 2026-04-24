Hermanos fueron aprehendidos tras denuncia de su madre por robo y maltrato

Una mamá decidió poner fin a un círculo de violencia y delincuencia dentro de su propia casa y denunció las constantes amenazas que recibía ante la Subcomisaría 01 San Blas, en Mariano Roque Alonso. Relató además que sus dos hijos estaban involucrados, quienes se dedicaban presuntamente al robo y desguace de motocicletas.

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El operativo culminó con la aprehensión de los hermanos Fran Eduardo Ferreira (19) y Freddy Eliesser Ferreira Ferreira (21). Ambos jóvenes cuentan con un frondoso prontuario que incluye antecedentes por homicidio doloso en el año 2025, mientras que el mayor también registra una causa por violencia familiar.

Un “desarmadero” en el patio familiar

Según el relato del oficial Cristhian Rodríguez, la investigación se activó tras la denuncia formal de la madre por violencia familiar. La mujer explicó que sus hijos la mantenían bajo una presión para evitar que los delatara.

Constantemente, los hermanos ingresaban a la vivienda con motocicletas hurtadas, las desarmaban y luego trasladaban las piezas a destinos desconocidos.

Con la autorización y ayuda de la madre, los agentes verificaron la propiedad y hallaron diversas partes de biciclos ocultas tanto dentro de la casa como en un yuyal cercano. Entre las evidencias incautadas figuran:

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Un motor de la marca Star (150cc) con número de serie legible.

Un chasis con el número borrado mediante esmerilado.

Tanque de combustible azul, horquillas y otras piezas metálicas.

Identificados por cámaras de seguridad

El trabajo policial permitió confirmar que las piezas halladas pertenecen a una motocicleta denunciada como robada el pasado lunes 20 de abril en la jurisdicción de la Comisaría 10ª de Mariano Roque Alonso.

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“Logramos constatar, a través de grabaciones de circuitos cerrados, que estos dos hermanos fueron los mismos que perpetraron el hurto en aquella fecha”, detalló el oficial Rodríguez.

La fiscal de turno, Abogada Cinthya Torres, dispuso que ambos sujetos permanezcan recluidos en la Comisaría 10ª a disposición del Ministerio Público.