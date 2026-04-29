Incautan vehículo con autopartes robadas y buscan a sospechoso que escapó a pie

El hecho se registró este miércoles alrededor de las 15:00 sobre la vía pública, en la zona de Tte. Juan Ramón Giménez entre Capitán Pedro Villamayor y Capitán Victoriano Bueno, en el barrio Villa Aurelia, de Asunción.

Según el subcomisario Diego Carrillo, de la Comisaría 11ª Metropolitana, el sospechoso fue detectado por agentes policiales apostados en el cuadrante cuando se encontraba sustrayendo autopartes de vehículos estacionados.

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Persecución y fuga en contramano

Al percatarse de la presencia policial, el hombre abordó un automóvil de la marca Kia, modelo Rio, color rojo, en el que intentó huir.

Se inició una persecución que culminó cuando el sospechoso descendió del rodado y escapó a pie en contramano sobre la avenida Mariscal López, logrando perderse de vista.

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Vehículo incautado y evidencias

El automóvil fue abandonado en plena vía pública y quedó incautado. En su interior, los intervinientes hallaron varias autopartes que habrían sido sustraídas momentos antes.

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Entre las evidencias incautadas figuran:

Cinco mecanismos completos de limpiaparabrisas

Un corta pernos

Cuatro llaves tipo tubo

Un destornillador plano

Dos varillas de hierro

El rodado, con chapa OAJ959, está registrado a nombre de una mujer, aunque carecía de documentación al momento del procedimiento y se encuentra en proceso de verificación.

Sospechoso identificado por características

El presunto autor fue descrito como un hombre robusto, barbudo y calvo, que vestía kepis y buzo azul. De acuerdo con la Policía, actuó solo y fue visto por testigos en el lugar.

Agentes policiales ya gestionan la obtención de imágenes de cámaras de circuito cerrado de comercios cercanos, que podrían permitir la identificación del sospechoso en las próximas horas.

El caso fue comunicado a la fiscala de turno, Esmilda Álvarez, quien dispuso que el vehículo permanezca incautado mientras avanzan las investigaciones.