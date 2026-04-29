Detienen a joven con arresto domiciliario tras hurtar y desarmar moto de su vecino

Agentes de la Comisaría 21ª de Asunción intervinieron tras la denuncia presentada por la víctima, quien reportó el hurto de su motocicleta en horas de la mañana. El procedimiento permitió ubicar tanto el biciclo como al supuesto autor en inmediaciones de las calles 39 Proyectadas, a orillas del arroyo Morotí.

El comisario Osvaldo Aquino explicó que el sospechoso fue encontrado en posesión de la moto, ya sin varias de sus partes.

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Vecino y principal sospechoso

El aprehendido fue identificado como Jesús Manuel Pereira Aguayo, de 23 años, conocido con el alias “Tule”, quien reside a pocas casas de la víctima.

Según datos policiales, el propio denunciante, con apoyo de fuentes humanas, apuntó hacia su vecino como presunto responsable. Al momento de la intervención, el joven se encontraba junto a la motocicleta, que ya había sido parcialmente desarmada.

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Motocicleta desarmada en pocas horas

De acuerdo con el informe, el hurto se habría producido entre las 04:00 y las 09:00, lapso en el que el sospechoso habría desarmado gran parte del biciclo, al que ya le faltaban las ruedas.

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El rodado fue hallado oculto en un yuyal cercano al arroyo, a unos pocos metros del domicilio del aprehendido.

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Incumplía arresto domiciliario

Pereira Aguayo contaba con arresto domiciliario vigente por otra causa judicial, además de antecedentes por coacción sexual y violación en el año 2022.

Tras su aprehensión, fue puesto a disposición del Ministerio Público, que dispuso su detención también por violar la medida cautelar impuesta previamente.

El caso fue comunicado a la Unidad Penal de turno, mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente las circunstancias del hecho.