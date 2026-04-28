Atrapan a presunto integrante de gavilla dedicada al robo de vehículos importados vía Chile

El presunto robacoches detenido en Caazapá fue identificado como Silvio Armando Vargas Martínez (25), domiciliado en el lugar del procedimiento, quien fue filmado por las cámaras de seguridad en al menos siete casos de robos de vehículos registrados en Asunción, localidades del departamento Central y la ciudad de Villarrica.

Según se pudo averiguar, los miembros de esta organización criminal roban los vehículos, principalmente automóvil importador vía Chile, cuyos repuestos son difíciles de conseguir, llevan los vehículos en algún aguantadero en la zona de Caazapá, donde los desarman.

Luego aparentemente otros elementos de la misma facción criminal se encarga de sacar las partes desarmadas y las coloca en los negocios del ramo que operan al margen de la ley en las principales localidades ubicadas sobre la ruta PY 02 desde Asunción hasta Ciudad del Este.

Con estas operaciones, los criminales han generado millonarias ganancias en los últimos meses, pues la escasez de algunos repuestos hace que el valor de los mismos aumente considerablemente.

La investigación que derivó en el allanamiento en Caazapá

Agentes del departamento Control de Automotores comenzaron a seguir las actividades de los miembros de esta banda, sin embargo, pese a los esfuerzos poco lograron avanzar en las pesquisas hasta la madrugada del 16 de marzo pasado cuando robaron un automóvil Toyota Allion blanco, modelo 2009, con matrícula WOCL 155 de la zona de Posta Ybyraró, Capiatá.

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La víctima, Julio César Gómez (37) se percató del robo alrededor de las 06:00 de la mañana e inmediatamente se puso en comunicación con la Policía, al mismo tiempo activó el sistema de GPS, que la ubicación del vehículo en tiempo real.

Gracias al dispositivo, el propietario y los uniformados lograron ver que para las 06:30 el auto estaba circulando por un camino vecinal de la localidad de General Higinio Morínigo, distrito de San Juan Nepomuceno.

Ante esto personal de la comisaría jurisdiccional de aquella localidad caazapeña juntamente con efectivos de la oficina regional del departamento Control de Automotores rodearon el lugar. Cuando los maleantes se percataron de que fueron descubiertos abandonaron el automóvil en medio de un cañaveral y escaparon a pie.

Sospechoso dejó auto robado cerca de su casa

Precisamente, el sitio donde quedó el Allion robado estaba a escasos 200 metros de la casa de Silvio Armando Vargas Martínez, quien fue detenido esta mañana tras el allanamiento de la propiedad.

En la casa también se encontraron gran cantidad de evidencias como llaves maestras algunos para abrir puertas de vehículos y otros para activar el sistema de arranque. También se encontraron dispositivos para detectar alarmas y cortacorrientes instalados en los automóviles.

Igualmente, se encontró el teléfono celular del sospechoso, que según los investigadores contendría la identidad y números telefónicos de los otros miembros de la banda criminal y los contactos que les compra las partes y accesorios robados.