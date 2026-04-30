Cárcel para cuatro hombres que habrían atado a una indígena para violarla en grupo

El deleznable caso de hechos punibles contra la autonomía sexual se produjo el domingo último, 26 de abril, en un patio baldío del barrio Arecaya de la ciudad de Mariano Roque Alonso, departamento Central.

La víctima del ataque fue una joven indígena de 18 años de edad, quien fue captada primero bajo engaños por seis hombres que le ofrecieron supuestamente comida cuando ella deambulaba por ese barrio.

Una vez que se ganaron su confianza, los varones prácticamente raptaron a la mujer nativa y la llevaron a un patio baldío, donde comenzaron a manosearla.

La chica se resistió y entonces fue derribada de un golpe, tras lo cual algunos de los hombres intentaron desnudara y los otros la ataron de manos y pies.

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Con las últimas fuerzas que le quedaba, la mujer gritó y se sacudió, hasta que algunos transeúntes escucharon lo que pasaba y acudieron en auxilio de la víctima.

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Ante esta situación, los hombres huyeron del lugar, afortunadamente sin consumar la agresión sexual, aunque sí le robaron algunas pertenencias a la mujer.

Los detenidos por el ataque en Mariano Roque Alonso

Rápidamente, intervinieron policías de la comisaría 10° Central de Mariano Roque Alonso, encabezados por el comisario principal Pedro Espínola, quienes en una redada capturaron a cuatro de los seis supuestos autores.

Estos fueron identificados como Aldo Alejandro Amarilla Fernández, de 32 años; Samuel Franco González, de 24 años; David Rodrigo Meza Chamorro, de 41 años, y Rodrigo Jamil Areco Dávalos, de 32 años.

Tras la comunicación de la detención, tomó el caso la fiscala de Mariano Roque Alonso, Cynthia Janice Torres Méndez, quien evaluó la situación y presentó imputación contra todos por los hechos punibles de coacción sexual y robo.

La juez de Luque, Jennifer Natalia Insfrán Morán, ordenó el encarcelamiento de los cuatro imputados en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

Los sospechosos desde ayer ya se encuentran depositados en el Departamento Judicial de la Policía, en un paso previo a su remisión a la prisión.