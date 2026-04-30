Delincuentes atracaron a una familia y robaron millonaria suma de dinero en Cambyretá

Un violento robo se registró en la madrugada de este jueves en una vivienda del barrio San Antonio, en el distrito de Cambyretá, donde tres delincuentes armados irrumpieron, redujeron a una familia y se alzaron con la importante suma de dinero, celulares y una motocicleta.

Las víctimas fueron identificadas como Luisa Rodríguez Delvalle (50) y su pareja Anibio Luis Brítez Ferreira (34). Además estaban dos adolescentes menores de edad.

El atraco se registró alrededor de las 02:40. Uno de los delincuentes irrumpió en la habitación de la pareja, los apuntó con un arma de fuego y los obligó a permanecer boca abajo sobre la cama, mientras sus cómplices reducían también a las menores en la sala.

Agentes de la Comisaría 115ª fueron alertados a través del sistema 911. En el sitio fueron convocados personal técnico de los Departamentos de Investigaciones y Criminalística.

Además, el hecho fue comunicado a la agente fiscal interina de la Unidad Penal Nº 2, Rocío Valdez. Los investigadores continúan realizando rastrillajes por la zona y constatando si existen viviendas cercanas con cámaras que puedan ayudar en la investigación.

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El asalto

Luego de ingresar a la vivienda, los asaltantes revolvieron toda la casa y se apoderaron de 17.500 dólares americanos, G. 14 millones, cinco aparatos celulares y una motocicleta.

Entre los objetos robados figuran dos teléfonos iPhone 13, un Samsung Galaxy A14, un Samsung Galaxy A34, un Samsung Galaxy A16 y la motocicleta de la marca Star, modelo XVR 200, color rojo, año 2026.

Tras consumar el robo, los tres delincuentes huyeron del lugar a bordo del biciclo robado, con paradero desconocido.

Los intervinientes no descartan que los mismos llegaron al sitio en otro rodado, debido a que fueron señalados por lo menos tres presuntos autores del crimen.

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Millonario botín

La víctima Luisa Rodríguez relató que recientemente retornó al país con sus hijas, debido a que inició una relación con Anibio. Ellas vivían en Argentina, según detalló. Estaban en la casa de una hermana y el dinero aparentemente era para comprar una vivienda en la zona.

Los intervinientes presumen que el dinero es producto de la venta de un inmueble en el vecino país.

Los maleantes habrían conocido la existencia de ese dinero, debido a que las víctimas relataron que en todo momento pedían el dinero que tenían en la vivienda.