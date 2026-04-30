Escándalo en Incan: funcionario detenido por presunta coima a pacientes “solo quería ayudar”

Para la defensa del funcionario, la entrega vigilada de dinero fue un “montaje” y Pánfilo Saldívar nunca pidió coimas para priorizar a pacientes o ayudarlos en sus tratamientos dentro del Instituto Nacional del Cáncer (Incan).

“Esto le pasa al señor Pánfilo por hacer un trabajo que no le correspondía, porque hizo por pedido de un amigo. Ayudarle y guiarle a un paciente. Él no pidió plata. A él le entregaron una carpeta y dentro había dinero. La carpeta se le entregó porque el señor quería que le pregunte al doctor si sus análisis y estudios estaban vencidos, en ese concepto le entregó la carpeta, él no sabía que había dinero dentro”, sostuvo la abogada Noelia Saldívar.

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El funcionario prestó declaración ante la Fiscalía esta mañana. “Explicó todo, le dijimos al fiscal que mire el teléfono, en el teléfono está todo. Él nunca tuvo contacto con este paciente antes de ayer. Deberían hacer la investigación dentro del Incan, darle seguimiento”, manifestó para América TV.

Así también, aseguró que hay muchas pruebas de que su cliente solo quiso ayudar al paciente y que lo hace siempre con muchas personas. “Ponen que es funcionario corrupto y no es así. Hay pruebas de sobra de que él ayudó y gestionó a muchísimas personas, hasta a sus compañeros”, concluyó.

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Esquema de sobornos

El funcionario fue detenido la tarde del martes por denuncias de que exigía sobornos a pacientes para adelantar fechas de consultas médicas o cirugías.

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El fiscal asignado al caso, Luis Piñánez, comentó que las supuestas acciones del detenido podrían configurarse como cohecho pasivo, tráfico de influencias o extorsión.

Fue capturado tras una entrega vigilada de dinero coordinada por el Ministerio Público con uno de los denunciantes.

Engelberto García, director del Departamento Anticorrupción del Ministerio de Salud Pública, detalló que la investigación comenzó cuando un paciente denunció los supuestos pedidos de soborno ante autoridades del Incan, quienes reportaron la situación al Ministerio.

Debido a su posición en el área de consultorios del Incan, el denunciado Pánfilo Saldívar habría tenido la posibilidad de comercializar ilegalmente el agendamiento de turnos y “gestionar atención más rápida a ciertos pacientes”a cambio de pagos, según indicó García.