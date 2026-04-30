Imputan a hombre de 71 años por actos exhibicionistas frente a una adolescente en Ñemby

Un hombre de 71 años fue imputado por la fiscal Lourdes Bobadilla luego de ser sindicado como el autor de actos exhibicionistas frente a una adolescente que iba a una institución educativa, en el barrio Cañadita de Ñemby.
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El hecho ocurrió el pasado miércoles, alrededor de las 11:10 de la mañana. Según el relato de la madre de la víctima, su hija caminaba hacia el colegio cuando, al llegar a las inmediaciones de un tinglado de la zona, fue abordada por un desconocido.
El hombre, que se desplazaba sobre una motocicleta, realizó actos obscenos y le exhibió sus genitales a la menor de edad. Tras el acto, el sujeto se dio a la fuga rápidamente, dejando a la adolescente en estado de shock.
Víctima contó a su mamá lo que ocurrió
La joven contó a su mamá lo que ocurrió y describió a un hombre mayor, de contextura robusta, cabello canoso y vestido con ropas oscuras. Relató que el sujeto estaba sobre una motocicleta de color rojo, del tipo “cobrador”.
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Las pesquisas lideradas por el Ministerio Público llevaron finalmente a la identificación de este hombre de 71 años.
Tras analizar los elementos recabados, la fiscal Bobadilla decidió presentar la imputación formal por la presunta comisión de actos exhibicionistas.