Policiales
30 de abril de 2026 a la - 20:27

Imputan a hombre de 71 años por actos exhibicionistas frente a una adolescente en Ñemby

Hombre cubierto con trapo de la Policía Nacional, en comisaría con escudo visible, vestido con saco negro y camisa clara.
Un hombre de 71 años fue aprehendido tras denuncia de exhibicionismo en Ñemby.

La Fiscalía procesó a un hombre de 71 años tras la denuncia de una adolescente que fue interceptada camino al colegio. El hombre, que se movilizaba en una moto roja, habría mostrado sus genitales a la menor en el barrio Cañadita de Ñemby.

Por ABC Color

Un hombre de 71 años fue imputado por la fiscal Lourdes Bobadilla luego de ser sindicado como el autor de actos exhibicionistas frente a una adolescente que iba a una institución educativa, en el barrio Cañadita de Ñemby.

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El hecho ocurrió el pasado miércoles, alrededor de las 11:10 de la mañana. Según el relato de la madre de la víctima, su hija caminaba hacia el colegio cuando, al llegar a las inmediaciones de un tinglado de la zona, fue abordada por un desconocido.

Motocicleta roja de la marca Star con cajas en la parte trasera, rodeada de vegetación en un entorno nocturno.
Moto incautada durante el procedimiento policial.

El hombre, que se desplazaba sobre una motocicleta, realizó actos obscenos y le exhibió sus genitales a la menor de edad. Tras el acto, el sujeto se dio a la fuga rápidamente, dejando a la adolescente en estado de shock.

Víctima contó a su mamá lo que ocurrió

La joven contó a su mamá lo que ocurrió y describió a un hombre mayor, de contextura robusta, cabello canoso y vestido con ropas oscuras. Relató que el sujeto estaba sobre una motocicleta de color rojo, del tipo “cobrador”.

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Las pesquisas lideradas por el Ministerio Público llevaron finalmente a la identificación de este hombre de 71 años.

Tras analizar los elementos recabados, la fiscal Bobadilla decidió presentar la imputación formal por la presunta comisión de actos exhibicionistas.