Un hombre es detenido por exhibicionismo frente a una mujer y su hijo de cuatro años en la calle

La Policía Nacional aprehendió a un hombre adulto luego de que una mujer lo denunció por exhibicionismo frente a ella y a su hijo de cuatros años en la calle. El hecho ocurrió en el barrio Campo Grande de Asunción.

Por ABC Color
26 de octubre de 2025 - 19:19
Jorge Adrián Torres, de 43 años, fue aprehendido por la Policía Nacional por exhibicionismo.

Según la denuncia, realizada por una mujer de 30 años, el hombre se masturbó frente a ella y a su hijo de cuatro años cuando caminaban por la calle.

El hecho se registró en las calles Overava casi Teniente Pino González, del barrio Campo Grande de Asunción.

Además, al verificar los datos del aprehendido, encontraron que el mismo cuenta con antecedentes por hurto del año 2025.

Aprehendido por exhibicionismo

El hecho fue comunicado a la agente fiscal de turno, Karina Caballero, de la Fiscalía Barrial 8 Unidad Penal N° 3, quien dispuso que el mismo quede en la sede de la Comisaría Décima de Asunción, cuyos agentes estuvieron a cargo de la detención tras la denuncia de la víctima.