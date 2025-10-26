Un hombre es detenido por exhibicionismo frente a una mujer y su hijo de cuatro años en la calle

Jorge Adrián Torres, de 43 años, fue aprehendido por la Policía Nacional por exhibicionismo.
Según la denuncia, realizada por una mujer de 30 años, el hombre se masturbó frente a ella y a su hijo de cuatro años cuando caminaban por la calle.
El hecho se registró en las calles Overava casi Teniente Pino González, del barrio Campo Grande de Asunción.
Además, al verificar los datos del aprehendido, encontraron que el mismo cuenta con antecedentes por hurto del año 2025.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Detienen a hombre acusado de exhibicionismo en un bus de Pirayú
Aprehendido por exhibicionismo
El hecho fue comunicado a la agente fiscal de turno, Karina Caballero, de la Fiscalía Barrial 8 Unidad Penal N° 3, quien dispuso que el mismo quede en la sede de la Comisaría Décima de Asunción, cuyos agentes estuvieron a cargo de la detención tras la denuncia de la víctima.