Olimpistas serán arrestados al regresar de Brasil

El ataque investigado se produjo el sábado 7 de marzo pasado en la zona de la avenida Avelino Martínez, en el límite entre San Lorenzo, Fernando de la Mora y Villa Elisa.

Según la denuncia policial, una facción local de la barra brava de Cerro Porteño estaba haciendo una hamburgueseada solidaria en una casa, a favor de uno de sus integrantes.

En un momento dado, aparecieron en el lugar varias motocicletas con miembros de la barra brava de Olimpia, quienes directamente iniciaron un ataque con revólveres y petardos.

Los vecinos de la zona grabaron en video el atentado y gracias a esas imágenes la Policía Nacional (PN) organizó un equipo de trabajo para colaborar con la investigación del Ministerio Público (MP).

Efectivamente, la pesquisa fue asignada a policías del Departamento Contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional (DCCONT), en tanto que por la Fiscalía intervino el fiscal de San Lorenzo, Víctor Ramón Maldonado Benítez.

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El equipo investigador logró identificar a varios de los supuestos autores del ataque de los olimpistas contra los cerristas.

Quiénes son los señalados

Dos de ellos, fueron capturados ayer de mañana en la serie de allanamientos que se hicieron entre Villa Elisa y San Lorenzo.

Uno es César Antonio Marecos Medina, de 28 años, y el otro es Iván Alexis Páez Irala, de 26 años, este último con antecedentes por asalto y homicidio.

El comisario Héctor Rubén Molinas Noguera, de Crimen Organizado, explicó que ambos fueron identificados como miembros del grupo de atacantes, específicamente como los que escoltaron a los tiradores que portaban armas de fuego.

Sin embargo, el comisario Molinas también refirió que ya tienen plenamente identificados a uno de los tiradores y a su principal instigador.

El que disparó un revólver sería Julio Enrique De Giacomi Lombardo, de 29 años, y su cómplice principal sería Mathías Daniel Caballero Paredes, de 29 años, cuyas casas también fueron intervenidas, pero sin éxito.

Según dijeron sus familiares a los policías, Julio y Mathías viajaron a Rio de Janeiro, Brasil, para acompañar a Olimpia en el partido de esta noche contra Vasco da Gama, por la Copa Sudamericana.

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En teoría, mañana, cuando regresen, los dos barrabravas de Olimpia serán arrestados al entrar a Paraguay, ya que las órdenes de captura contra ambos supuestamente ya fueron notificadas.

El supuesto tirador, Julio Enrique De Giacomi Lombardo, ya había sido capturado en 2023 justamente al ser sorprendido con un arma de fuego durante un partido de Olimpia.