Operativo Cerro vs. Palmeiras: 32 demorados, pero sin incidentes en La Nueva Olla

La Policía Nacional movilizó a unos 3.500 efectivos en el marco del encuentro por la Copa Libertadores entre Cerro Porteño vs. Palmeiras disputado en el estadio La Nueva Olla, como parte del operativo de seguridad “Py’aguapy”.

El dispositivo abarcó desde los accesos a la capital hasta las inmediaciones del estadio, con el objetivo de garantizar el orden antes, durante y después del evento deportivo.

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Sin incidentes durante el partido

Según el comisario Pablo Insfrán, jefe de la Comisaría 4ª de Asunción, no se registraron disturbios ni hechos de violencia durante el desarrollo del encuentro.

Asimismo, indicó que no se detectaron personas en posesión de estupefacientes en los controles realizados.

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Demoran a cuidacoches e hinchas

Como resultado del operativo, fueron demoradas 32 personas:

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13 cuidacoches trasladados a la comisaría

12 hinchas de Cerro Porteño con alcotest positivo

7 aficionados del Palmeiras en la misma condición

Algunos de los cuidacoches contaban con antecedentes penales, aunque no se reportaron órdenes de captura vigentes.

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Hinchas brasileños fueron escoltados

El traslado de los aficionados del Palmeiras se realizó bajo un esquema de seguridad especial, con convoyes escoltados por patrulleras y agentes del Grupo Lince.

Cada ómnibus contó con acompañamiento policial al frente y detrás, además de cobertura lateral, garantizando un desplazamiento sin inconvenientes.

De acuerdo con datos policiales, entre 700 y 800 hinchas brasileños llegaron al país para presenciar el encuentro, sin que se reportaran incidentes durante su ingreso, permanencia o salida.

Operativo considerado exitoso

Las autoridades calificaron el operativo como exitoso, destacando la ausencia de hechos violentos en un evento de alta convocatoria, considerado de riesgo por la magnitud internacional del partido.