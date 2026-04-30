Un detenido en Capiatá por estafa y asociación criminal

El capturado fue identificado como Ricardo Giménez Miño, quien fue detenido anoche entre las calles San Roque González y Yatayty del barrio Panchito López, ciudad de Capiatá.

“Estaban realizando patrullas rutinarias y pudieron divisar un vehículo. Lo interceptaron, verificaron y encontraron que él tenía orden de captura”, detalló el jefe del Departamento de Automotores de la Policía Nacional, comisario Arnaldo Acosta.

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Agregó que la causa en su contra fue iniciada en Santa Rosa del Aguaray, por lo que ya anoche se realizó el traslado para su comparecencia ante la agente fiscal de la causa.

Giménez Miño enfrenta un hecho de estafa y asociación criminal. Según los antecedentes, un empresario transfirió a él y otras personas más de G. 500 millones por la compra de ganado, pero nunca recibió lo pactado.

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El detenido prestará declaraciones ante la fiscala Gloria Florentín en el transcurso de la jornada.