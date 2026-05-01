Festejo de los 105 años del Sportivo Luqueño terminó en disturbios y cinco detenidos

Hacia las 03:00 de la madrugada de este miércoles, la celebración por el 105° aniversario del Sportivo Luqueño derivó en actos vandálicos. Según el reporte policial, grupos de hinchas, pertenecientes a la facción de los Chancholigans, comenzaron a enfrentarse a golpes entre sí, obligando a la intervención de las fuerzas de seguridad que custodiaban el evento en la ciudad de Luque.

Uno de los agentes a cargo del operativo explicó que, tras el inicio de la gresca, los inadaptados arremetieron contra el personal de prevención que formaba un “pulmón” de seguridad. Los agresores utilizaron piedras, botellas y otros objetos contundentes para atacar a los uniformados.

Ante el descontrol, se solicitó el apoyo de la Agrupación Especializada, la Policía Montada y el Grupo Lince para proceder al despeje de la zona.

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Menores como “carne de cañón”

El procedimiento dejó como saldo cinco personas detenidas: un joven mayor de edad y cuatro menores, uno de ellos con antecedentes por transgresión a la ley de armas y que estaba incumpliendo su medida sustitutiva a la prisión.

Según la apreciación del agente policial, los menores de edad son utilizados por las cabecillas de las barras en un intento de minimizar la reacción policial.

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“Utilizan lastimosamente a estos menores de edad para ponerlos como carne de cañón y así evitar ser aprehendidos”, lamentó el jefe policial en entrevista con los medios.

Sin heridos pese a la violencia

A pesar de la magnitud de los incidentes y el uso de la fuerza para dispersar a la multitud, no se reportaron heridos ni entre los efectivos policías ni entre los civiles presentes.

La Policía destacó que en el lugar se encontraban familias enteras, incluyendo niños y padres, que disfrutaban de la música a alto volumen y el ambiente festivo hasta que el consumo de alcohol y otras sustancias detonó la violencia.

“Es una lástima que la gente misma empañe su propia fiesta. Les dimos el lugar para que festejen a lo grande, pero siempre aparecen desubicados que quieren descomponer todo”, concluyó el uniformado.

La fiscal interviniente, Sophía Galeano, dispuso que el aprehendido mayor de edad permanezca en la Comisaría Tercera Central hasta el momento de su declaración. En cuanto a los menores, tres de ellos fueron entregados a sus padres, mientras que el que tiene antecedentes también quedó en sede policial a la espera de lo que resuelva el juzgado que atiende su causa.

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